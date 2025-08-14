Комбат "Магуры", критиковавший командование за "дебильные задачи" на Курщине, покинул свой пост
Комбат 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин, критиковавший командование за "дебильные задачи" и неоправданные потери людей на Курщине, сообщил, что покинул свой пост.
Источник: Ширшин в Facebook
Прямая речь Ширшина: "Официально не комбат. Пришло время покинуть свой батальон. Своих бойцов, с которыми прошли не простой путь, с которыми "вырастали" и учились воевать".
Детали: По его словам, каждый осознанный пережитый опыт, даже тяжелый и неприятный, может и должен стать орудием для достижения цели.
"Знаю, что мои бойцы в состоянии это орудие применять. Верю, что у них хватит сил и упорства продолжать нелегкое дело и достичь успеха. Имел честь служить здесь бок о бок с невероятно достойными людьми. Горжусь каждым из них", - сообщил он.
"А пока кто-то буквально считает гвозди в распоряжении батальона, ища повод для очередного расследования, которых сейчас уже столько, что я сбился со счета, мы будем дальше продолжать двигать этот мир, стоя перед очередной неизвестностью, но с пониманием своего долга и большой мечтой о сильной и независимой Украине", - говорится в сообщении Ширшина.
Справка: 47-я бригада выполняет задачи на Курщине с осени 2024 года.
Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.
В начале 2023 года известный историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер встретился с Ширшиным, который ранее читал в окопе его книгу The Road to Unfreedom, что было зафиксировано на фото.
Предыстория:
- Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин ("Гений") обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей на Курщине, а также написал рапорт с просьбой отстранить его от должности.
- В Генштабе заявили, что создали рабочую группу для изучения изложенных в публикации Ширшина обстоятельств и пообещали по результатам проверки принять "соответствующие решения".
- Командиры нескольких подразделений ВСУ отреагировали на рапорт комбата 47 бригады "Магура" Александра Ширшина, который тот подал из-за "дебильных задач" – позицию комбата раскритиковали.