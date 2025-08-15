Bloomberg дізнався, як Секретна служба США готує зустріч Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін під час зустрічі у 2019 році. Фото ілюстративне: Getty images

За даними Bloomberg, для Секретної служби США підготовка зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці "перетворилася на справжній спринт".

Деталі: Як пише видання, коли тиждень тому Трамп оголосив про зустріч, єдиний агент на посаді Секретної служби на "останньому рубежі" (Алясці – ред.), розпочав підготовку до прийому сотень співробітників у найближчі дні.

Bloomberg зазначає, що місія служби видалася надзвичайно складною, адже йдеться про одночасний захист американського і російського лідерів в одній точці з урахуванням, що кожен із них "оточений" власною "добре озброєною" охороною.

За даними джерел видання, "операція перетворилася на справжній спринт".

Незважаючи на те, що Секретна служба на території США може без обмежень перевозити зброю, обладнання зв’язку та медичне спорядження, "географічне розташування Аляски створює проблеми".

Оскільки в Анкориджі обмежена кількість готельних номерів і невеликий ринок прокату автомобілів, тому транспортні засоби та інші ресурси доправляють літаками та переміщують з інших районів штату. Крім того, автомобілі для кортежів доставляють із континентальної частини США вантажними літаками.

Крм того, саміт відбудеться на базі Елмендорф-Річардсон, найбільшій військовій базі Аляски.

Дослівно Bloomberg: "Ця база… розташована менш ніж за тисячу миль від Росії, має контрольований повітряний простір, укріплені ворота та миттєвий доступ до військових підрозділів. І як діюча база закрита для громадськості".

Деталі: За словами губернатора Аляски Майка Данліві, проведення саміту на військовій базі "закриває багато питань", оскільки в регіоні "розпал туристичного сезону", і "готелі та автомобілі в дефіциті".

Данліві додав, що хоча Анкоридж у минулому приймав Папу Римського та колишнього президента США Рональда Рейгана, цей саміт є "однією з найбільших подій" в історії міста.

За словами чиновників Держдепу США, згідно з протоколом, у двосторонніх зустрічах найвищого рівня діють правила взаємності: будь-який привілей, наданий одному лідеру, слід забезпечити й іншому. Безпосередні переміщення Путіна контролюватиме російська охорона, тоді як Секретна служба США буде підтримувати зовнішній контроль за ситуацією.

Один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що жодна зі сторін не буде відкривати двері іншої та не буде користуватися її транспортом. Якщо десять американських агентів стоятимуть перед залом переговорів, то з іншого боку стоятимуть десять російських – усе співпадає "тіло в тіло, зброя до зброї".

Ця симетрія пошириться від кортежу під час прибуття до розсадження перекладачів у залі. Обидві сторони привезуть власні команди перекладачів. Навіть кількість та розмір кімнат очікування, – безпечних зон для кожного з лідерів, – узгоджуються окремо.

За словами джерел, Секретна служба все ще чекає, щоб Росія офіційно затвердила повний план безпеки.

Наразі до Анкориджа прибули сотні агентів. Готелі в центрі міста заповнені, а пункти прокату авто розчищені для кортежів.

Агенти в костюмах та з навушниками чергують на перехрестях, інші у цивільному одязі зливаються з відвідувачами кав’ярень і парковок.

Державна поліція Аляски та місцева поліція інтегровані в маршрути кортежів, які розплановані до кожної смуги для повороту.

Кожен рух автомобілів обох лідерів ретельно планується, щоб не допустити їх перетину та водночас гарантувати повну безпеку кожного з них.

Президент США Дональд Трамп очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

При цьому Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

Зеленський, своєю чергою, напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника.

