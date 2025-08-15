Bloomberg узнал, как Секретная служба США готовит встречу Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин во время встречи в 2019 году. Фото иллюстративное: Getty images

По данным Bloomberg, для Секретной службы США подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске "превратилась в настоящий спринт".

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Как пишет издание, когда неделю назад Трамп объявил о встрече, единственный агент в должности Секретной службы на "последнем рубеже" (Аляске – ред.) начал подготовку к приему сотен сотрудников в ближайшие дни.

Bloomberg отмечает, что миссия службы оказалась чрезвычайно сложной, ведь речь идет об одновременной защите американского и российского лидеров в одной точке с учетом, что каждый из них "окружен" собственной "хорошо вооруженной" охраной.

По данным источников издания, "сделка превратилась в настоящий спринт".

Несмотря на то, что Секретная служба на территории США может без ограничений перевозить оружие, оборудование связи и медицинское снаряжение, "географическое положение Аляски создает проблемы".

Поскольку в Анкоридже ограничено количество гостиничных номеров и небольшой рынок проката автомобилей, транспортные средства и другие ресурсы доставляют самолетами и перемещаются из других районов штата. Кроме того, автомобили для кортежей доставляют из континентальной части США грузовыми самолетами.

Кроме того, саммит состоится на базе Элмендорф-Ричардсон, крупнейшей военной базе Аляски.

Дословно Bloomberg: "Эта база... расположена менее чем за тысячу миль от России, имеет контролируемое воздушное пространство, укрепленные ворота и мгновенный доступ к военным подразделениям. И как действующая база закрыта для общественности".

Детали: По словам губернатора Аляски Майка Данливи, проведение саммита на военной базе "закрывает много вопросов", поскольку в регионе "разгар туристического сезона", и "отели и автомобили в дефиците".

Данливи добавил, что хотя Анкоридж в прошлом принимал Папу Римского и бывшего президента США Рональда Рейгана, этот саммит является "одним из величайших событий" в истории города.

По словам чиновников Госдепа США, согласно протоколу, в двусторонних встречах высочайшего уровня действуют правила взаимности: любую привилегию, предоставленную одному лидеру, следует обеспечить и другому. Прямые перемещения Путина будет контролировать российская охрана, тогда как Секретная служба США будет поддерживать внешний контроль за ситуацией.

Один из собеседников Bloomberg сказал, что ни одна из сторон не будет открывать дверь другой и не будет пользоваться ее транспортом. Если десять американских агентов будут стоять перед переговорным залом, то с другой стороны будут стоять десять российских – все совпадает "тело в тело, оружие к оружию".

Эта симметрия распространится от кортежа по прибытии к рассадке переводчиков в зале. Обе стороны привезут команды переводчиков. Даже количество и размер комнат ожидания – безопасных зон для каждого из лидеров – согласовываются отдельно.

По словам источников, Секретная служба по-прежнему ждет, чтобы Россия официально утвердила полный план безопасности.

В Анкоридж прибыли сотни агентов. Отели в центре города заполнены, а пункты проката авто расчищены для кортежей.

Агенты в костюмах и с наушниками дежурят на перекрестках, другие в гражданской одежде сливаются с посетителями кафе и парковок.

Государственная полиция Аляски и местная полиция интегрированы в маршруты кортежей, которые распланированы к каждой полосе поворота.

Каждое движение автомобилей обоих лидеров тщательно планируется, чтобы не допустить их пересечения и одновременно обеспечить полную безопасность каждого из них.

Предыстория:

Президент США Дональд Трамп ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

Кроме того, Трамп выразил недовольство аргументами президента Украины Владимира Зеленского о том, что для обмена территориями в рамках потенциального мирного соглашения необходимы были бы изменения в Конституцию.

Зеленский, в свою очередь, накануне встречи Трампа и Путина заявил, что эти переговоры важны для их двустороннего трека, но в отношении Украины они ничего принять не могут без украинского представителя.

