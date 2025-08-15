DeepState: Сили оборони відкинули ворога поблизу 7 населених пунктів

Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.

Джерело: DeepState

Оновлено: Перший корпус НГУ "Азов" додав, що "За останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника.

У результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь".

Деталі: У "Азові" додали, що внаслідок активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав втрат:

Безповоротні втрати – 271;

Санітарні втрати – 101;

Полон - 13;

1 танк

2 бойові броньовані машини

37 одиниць авто та мототехніки

3 гармати

Як повідомляють військові, проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку продовжується.

