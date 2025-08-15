Усі розділи
DeepState: Сили оборони відкинули ворога поблизу 7 населених пунктів

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 серпня 2025, 20:39
Мапа - deepstate

Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького".

Оновлено: Перший корпус НГУ "Азов" додав, що "За останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника.

У результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь".

Деталі: У "Азові" додали, що внаслідок активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав втрат:

  •  Безповоротні втрати – 271;
  • Санітарні втрати – 101;
  • Полон - 13;
  • 1 танк
  • 2 бойові броньовані машини
  • 37 одиниць авто та мототехніки
  • 3 гармати

Як повідомляють військові, проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку продовжується.

Що передувало:

  • Аналітичний центр DeepState 11 серпня повідомив, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля.
  • В ОСУВ "Дніпро" повідомили, що на цьому напрямку противник просочується малими групами повз першу лінію українських позицій й "інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території"".
  • У Генштабі ЗСУ увечері 11 серпня повідомили, що в напрямку Добропілля виділено додаткові сили задля знищення диверсійних груп РФ, які проникають за лінію оборони.
  • 1-й корпус НГУ "Азов" заявив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ.

