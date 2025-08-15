DeepState: Сили оборони відкинули ворога поблизу 7 населених пунктів
Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Сили оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького".
Оновлено: Перший корпус НГУ "Азов" додав, що "За останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника.
У результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь".
Деталі: У "Азові" додали, що внаслідок активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав втрат:
- Безповоротні втрати – 271;
- Санітарні втрати – 101;
- Полон - 13;
- 1 танк
- 2 бойові броньовані машини
- 37 одиниць авто та мототехніки
- 3 гармати
Як повідомляють військові, проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку продовжується.
Що передувало:
- Аналітичний центр DeepState 11 серпня повідомив, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля.
- В ОСУВ "Дніпро" повідомили, що на цьому напрямку противник просочується малими групами повз першу лінію українських позицій й "інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території"".
- У Генштабі ЗСУ увечері 11 серпня повідомили, що в напрямку Добропілля виділено додаткові сили задля знищення диверсійних груп РФ, які проникають за лінію оборони.
- 1-й корпус НГУ "Азов" заявив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ.