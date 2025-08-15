DeepState: Силы обороны отбросили врага вблизи 7 населенных пунктов
Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодязя, Веселого, Вольного, Шахового, Никаноровки и Сухецкого.
Источник: DeepState
Дословно: "Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодязя, Веселого, Вольного, Шахового, Никаноровки и Сухецкого".
Обновлено: Первый корпус НГУ "Азов" добавил, что "За последние трое суток в полосе обороны на Покровском направлении силами и средствами 1 корпуса НГУ "Азов" совместно со смежными и подчиненными подразделениями остановлено продвижение противника.
В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец".
Детали: В "Азове" добавили, что в результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес потери:
- Безвозвратные потери – 271;
- Санитарные потери – 101;
- Плен – 13;
- 1 танк;
- 2 боевые бронированные машины;
- 37 единиц авто- и мототехники;
- 3 пушки.
Как сообщают военные, проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается.
Что предшествовало:
- Аналитический центр DeepState 11 августа сообщил, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. Также на картах они отобразили это продвижение двумя "клиньями" вблизи Доброполья.
- В ОСГВ "Днепр" сообщили, что на этом направлении противник просачивается небольшими группами мимо первой линии украинских позиций и "инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории".
- 1-й корпус НГУ "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По данным УП, речь идет об участке в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск.
- В Генштабе ВСУ вечером 11 августа сообщили, что в направлении Доброполья выделены дополнительные силы для уничтожения диверсионных групп РФ, которые проникают за линию обороны