Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодязя, Веселого, Вольного, Шахового, Никаноровки и Сухецкого.

Источник: DeepState

Обновлено: Первый корпус НГУ "Азов" добавил, что "За последние трое суток в полосе обороны на Покровском направлении силами и средствами 1 корпуса НГУ "Азов" совместно со смежными и подчиненными подразделениями остановлено продвижение противника.

В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец".

Детали: В "Азове" добавили, что в результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес потери:

Безвозвратные потери – 271;

Санитарные потери – 101;

Плен – 13;

1 танк;

2 боевые бронированные машины;

37 единиц авто- и мототехники;

3 пушки.

Как сообщают военные, проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается.

Что предшествовало: