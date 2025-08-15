Все разделы
DeepState: Силы обороны отбросили врага вблизи 7 населенных пунктов

Татьяна ОлейникПятница, 15 августа 2025, 20:39
DeepState: Силы обороны отбросили врага вблизи 7 населенных пунктов
карта - deepstate

Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодязя, Веселого, Вольного, Шахового, Никаноровки и Сухецкого.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодязя, Веселого, Вольного, Шахового, Никаноровки и Сухецкого".

Обновлено: Первый корпус НГУ "Азов" добавил, что "За последние трое суток в полосе обороны на Покровском направлении силами и средствами 1 корпуса НГУ "Азов" совместно со смежными и подчиненными подразделениями остановлено продвижение противника.

В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец".

Детали: В "Азове" добавили, что в результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес потери:

  • Безвозвратные потери – 271;
  • Санитарные потери – 101;
  • Плен – 13;
  • 1 танк;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 37 единиц авто- и мототехники;
  • 3 пушки.

Как сообщают военные, проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается.

Что предшествовало:

  • Аналитический центр DeepState 11 августа сообщил, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. Также на картах они отобразили это продвижение двумя "клиньями" вблизи Доброполья.
  • В ОСГВ "Днепр" сообщили, что на этом направлении противник просачивается небольшими группами мимо первой линии украинских позиций и "инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории".
  • 1-й корпус НГУ "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По данным УП, речь идет об участке в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск.
  • В Генштабе ВСУ вечером 11 августа сообщили, что в направлении Доброполья выделены дополнительные силы для уничтожения диверсионных групп РФ, которые проникают за линию обороны

