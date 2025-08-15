Трамп и Путин встретились на красной дорожке и пожали друг другу руки. Переговоры начались

Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин встретились на военной базе города Анкоридж на Аляске.

Источник: трансляция The Independent

Детали: 15 августа на военную базу города Анкоридж на Аляске прилетели самолеты Трампа и Путина. Лидеры одновременно вышли из самолетов на красные дорожки.

Два лидера поприветствовали друг друга рукопожатием. Трамп даже аплодировал российскому лидеру.

Трамп аплодирует Путину скриншот The Independent

Трамп и Путин жмут друг другу руки СКРИНШОТ THE INDEPENDENT

Как пишет AP, когда Трамп и Путин пожали друг другу руки – над ними пролетели истребители F-22 и бомбардировщики B2.

The clearest footage showing a B-2 bomber flying over Trump and Putin.pic.twitter.com/YS6eJtHFhk August 15, 2025

Журналисты спросили Путина, прекратит ли он убивать мирных жителей, на что он жестом ответил, что либо не услышал, либо не понимает английский. Далее лидеры сели в одну машину, где, как сообщают российские СМИ, началось неформальное общение.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа в целом могут длиться 6-7 часов.

Впоследствии между американским Трампом и главой Кремля начались официальные переговоры.

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткоф сидят рядом с Трампом, а министр иностранных дел России Сергей Лавров и Юрий Ушаков – рядом с Путиным.

Журналистов вывели из зала, лидеры США и России не ответили ни на один из вопросов.

фото - Andrew Harnik/Getty Images

фото - Andrew Harnik/Getty Images

Что предшествовало:

