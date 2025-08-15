Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп и Путин встретились на красной дорожке и пожали друг другу руки. Переговоры начались

Татьяна ОлейникПятница, 15 августа 2025, 22:15
Трамп и Путин встретились на красной дорожке и пожали друг другу руки. Переговоры начались
скриншот из трансляции The Independent

Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин встретились на военной базе города Анкоридж на Аляске.

Источник: трансляция The Independent

Детали: 15 августа на военную базу города Анкоридж на Аляске прилетели самолеты Трампа и Путина. Лидеры одновременно вышли из самолетов на красные дорожки.

Реклама:

Два лидера поприветствовали друг друга рукопожатием. Трамп даже аплодировал российскому лидеру.

 
Трамп аплодирует Путину 
скриншот The Independent
 
Трамп и Путин жмут друг другу руки
СКРИНШОТ THE INDEPENDENT

Как пишет AP, когда Трамп и Путин пожали друг другу руки – над ними пролетели истребители F-22 и бомбардировщики B2.

Журналисты спросили Путина, прекратит ли он убивать мирных жителей, на что он жестом ответил, что либо не услышал, либо не понимает английский. Далее лидеры сели в одну машину, где, как сообщают российские СМИ, началось неформальное общение.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа в целом могут длиться 6-7 часов.

Впоследствии между американским Трампом и главой Кремля начались официальные переговоры.

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткоф сидят рядом с Трампом, а министр иностранных дел России Сергей Лавров и Юрий Ушаков – рядом с Путиным.

Журналистов вывели из зала, лидеры США и России не ответили ни на один из вопросов.

 
фото -  Andrew Harnik/Getty Images
 
фото -  Andrew Harnik/Getty Images

Что предшествовало:

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным

ПутинТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видеоТрамп и Путин встретились на красной дорожке и пожали друг другу руки. Переговоры начались
Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену
В Закарпатье сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда из-за аномальной жары
Зеленский после Ставки заявил об успехах на Покровском направлении, по Аляске – ждет отчета разведки
Белый дом сообщил состав делегации США, направляющейся на Аляску
видеоРазоблачена схема уклонения от мобилизации: суд фиктивно признавал мужчин единственными опекунами
Все новости...
Зеленский об ударах РФ перед встречей Трампа и Путина: В день переговоров они тоже убивают
CNN: Келлог не поехал на Аляску из-за позиции России
DeepState: Силы обороны отбросили врага вблизи 7 населенных пунктов
Во встрече Трампа и Путина на Аляске примут участие также их советники – СМИ
Последние новости
23:26
Чешский министр напомнил о Мюнхене-1938 на фоне встречи Трампа с Путиным
22:59
СМИ: Трамп может ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", если саммит с Путиным провалится
22:15
фото, видеоТрамп и Путин встретились на красной дорожке и пожали друг другу руки. Переговоры начались
22:07
Новости экономики 15 августа: встреча Трампа с Путиным, решение о потребностях фронта, более доступная "єОселя"
22:07
10 фактов об Аляске, которых вы могли не знать
21:56
В Днепре достраивают подземную школу
21:43
Во встрече Трампа и Путина на Аляске примут участие также их советники – СМИ
21:37
Германия раскритиковала Израиль за возобновление проекта поселения, угрожающего Палестине
21:28
Украинские арбузы снова дешевеют: сколько стоит килограмм
21:04
видеоСамолет Путина приземлился на военной базе на Аляске, где состоится саммит с Трампом
Все новости...
Реклама:
Реклама: