Трамп и Путин встретились на красной дорожке и пожали друг другу руки. Переговоры начались
Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин встретились на военной базе города Анкоридж на Аляске.
Источник: трансляция The Independent
Детали: 15 августа на военную базу города Анкоридж на Аляске прилетели самолеты Трампа и Путина. Лидеры одновременно вышли из самолетов на красные дорожки.
Два лидера поприветствовали друг друга рукопожатием. Трамп даже аплодировал российскому лидеру.
Как пишет AP, когда Трамп и Путин пожали друг другу руки – над ними пролетели истребители F-22 и бомбардировщики B2.
The clearest footage showing a B-2 bomber flying over Trump and Putin.pic.twitter.com/YS6eJtHFhk— Clash Report (@clashreport) August 15, 2025
Журналисты спросили Путина, прекратит ли он убивать мирных жителей, на что он жестом ответил, что либо не услышал, либо не понимает английский. Далее лидеры сели в одну машину, где, как сообщают российские СМИ, началось неформальное общение.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа в целом могут длиться 6-7 часов.
Впоследствии между американским Трампом и главой Кремля начались официальные переговоры.
Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткоф сидят рядом с Трампом, а министр иностранных дел России Сергей Лавров и Юрий Ушаков – рядом с Путиным.
Журналистов вывели из зала, лидеры США и России не ответили ни на один из вопросов.
Что предшествовало:
- На борту президентского самолета Трамп общался со СМИ и сказал, в частности, что не будет говорить о территориальных вопросах "от имени Украины" и что допускает предоставление определенных гарантий Украине вместе с Европой, но не в рамках НАТО.
- Также во время перелета состоялся первый разговор Трампа с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Вещатель NBC News со ссылкой на осведомленного представителя Белого дома сообщил, что на встрече Трампа и Путина также будут присутствовать их советники.
