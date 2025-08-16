Усі розділи
Після зустрічі та пресконференції Трампа і Путіна спільний ланч делегацій скасували

Ольга Глущенко Субота, 16 серпня 2025, 03:42
Після зустрічі та пресконференції Трампа і Путіна спільний ланч делегацій скасували
фото: AFP/Getty Images

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна у форматі "три на три" та їхньої спільної пресконференції був скасований спільний ланч делегацій.

Джерело: Sky News

Деталі: Передбачалося, що після переговорів відбудеться робочий ланч за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа, а також розширеного складу обох делегацій.

Робочий ланч та розширену зустріч делегацій також було скасовано після зустрічі у форматі "три-на три" та пресконференції Трампа і Путіна.

Менш ніж за годину після пресконференції Путін піднявся на борт літака "Росія", щоб залишити Аляску.

Трамп також повертається до Вашингтона.

Що передувало: Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви про "значний прогрес".

Після зустрічі у форматі "три на три" з лідером Росії Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонуває президенту України Володимиру Зеленському і лідерам НАТО.

