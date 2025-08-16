После встречи и пресс-конференции Трампа и Путина совместный ланч делегаций отменили

После встречи президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина в формате "три на три" и их совместной пресс-конференции был отменен общий ланч делегаций.

Источник: Sky News

Детали: Предполагалось, что после переговоров состоится рабочий ланч с участием Владимира Путина, Дональда Трампа, а также расширенного состава обеих делегаций.

Реклама:

Рабочий ланч и расширенная встреча делегаций также были отменены после встречи в формате "три-на три" и пресс-конференции Трампа и Путина.

Менее чем через час после пресс-конференции Путин поднялся на борт самолета "Россия", чтобы покинуть Аляску.

Трамп также возвращается в Вашингтон.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".

После встречи в формате "три на три" с лидером России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.