Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп оцінив зустріч з Путіним на "10 з 10" і передумав запроваджувати санкції проти РФ

Ольга Глущенко Субота, 16 серпня 2025, 05:52
Трамп оцінив зустріч з Путіним на 10 з 10 і передумав запроваджувати санкції проти РФ
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що оцінює свою зустріч з кремлівським лідером Володимиром Путіним на "10 з 10" і передумав запроваджувати санкції проти Росії найближчим часом.

Джерело: Трамп в інтерв’ю Fox News

Деталі: Трамп заявив, що він би поставив зустрічі високу оцінку, бо вони "добре порозумілися".

Реклама:

Незважаючи на те, що не вдалося досягти угоди, він назвав саміт успішним, оцінивши зустріч на "10 з 10".

Пряма мова: "Тож я думаю, що зустріч була на 10 у тому сенсі, що ми чудово порозумілися.

І це добре, коли, знаєте, дві великі держави ладнають, особливо коли вони ядерні держави.

РЕКЛАМА:

Знаєте, ми номер один, вони номер два у світі. І це велика справа. Це велика справа".

Деталі: Крім того, Трамп дав зрозуміти, що він утримається від запровадження додаткових санкцій чи інших "суворих наслідків" для Росії, після того, як дійшов висновку, що його зустріч з Путіним пройшла "дуже добре".

Пряма мова: "Через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно зараз про це думати.

Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, але нам не потрібно думати про це зараз".

Передісторія

  • ЗМІ повідомляли, що США розглядають можливість введення санкцій проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" в рамках комплексу заходів, спрямованих на те, щоб змусити очільника Кремля Володимира Путіна погодитися на перемир'я з Україною.
  • Зауважимо, що Трамп перед самітом з очільником Кремля повторив, що Путін зіштовхнеться із серйозними економічними наслідками, якщо він не буде зацікавлений у закінченні війни в Україні.
  • А міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп чітко дасть зрозуміти Путіну, що "всі варіанти залишаються на столі" щодо можливого пом'якшення або посилення санкцій проти Москви.

ТрампРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зустріч Трампа і Путіна завершилася без оголошення домовленостей і припинення вогню
фото, відео, оновленоТрамп і Путін зустрілись на червоній доріжці та потисли руки
Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім’ям захисників, які загинули в полоні
На Закарпатті зійшли з рейок вагони пасажирського потяга через аномальну спеку
Зеленський після Ставки заявив про успіхи на Покровському напряму, щодо Аляски – чекає звіту розвідки
Білий дім повідомив склад переговорної делегації США, що прямує на Аляску
Усі новини...
Трамп
Трамп: Зеленський повинен укласти угоду з Росією
Трамп анонсував нові переговори з Путіним, можливо у Москві
Після зустрічі та пресконференції Трампа і Путіна спільний ланч делегацій скасували
Останні новини
07:10
Трамп про імовірну зустріч Зеленського і Путіна: Обидва хочуть моєї присутності
06:44
УЗ повідомила, коли відновлять рух на Солотвино після сходження з рейок вагонів потяга
06:10
Німецький дипломат: Путін переміг на переговорах з Трампом
05:53
більярдО'Салліван проти легендарного австралійця: визначилися фіналісти Saudi Arabia Masters 2025
05:52
Трамп оцінив зустріч з Путіним на "10 з 10" і передумав запроваджувати санкції проти РФ
05:18
відео93 ОМБР "Холодний Яр" показала, як зачищає і бере під контроль села біля Добропілля
04:54
Трамп: Зеленський повинен укласти угоду з Росією
04:00
Трамп анонсував нові переговори з Путіним, можливо у Москві
03:42
Після зустрічі та пресконференції Трампа і Путіна спільний ланч делегацій скасували
02:44
Путін після переговорів з Трампом порозповідав про "братній народ" і "дорогу до миру"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: