Трамп оцінив зустріч з Путіним на "10 з 10" і передумав запроваджувати санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що оцінює свою зустріч з кремлівським лідером Володимиром Путіним на "10 з 10" і передумав запроваджувати санкції проти Росії найближчим часом.

Джерело: Трамп в інтерв’ю Fox News

Деталі: Трамп заявив, що він би поставив зустрічі високу оцінку, бо вони "добре порозумілися".

Незважаючи на те, що не вдалося досягти угоди, він назвав саміт успішним, оцінивши зустріч на "10 з 10".

Пряма мова: "Тож я думаю, що зустріч була на 10 у тому сенсі, що ми чудово порозумілися.

І це добре, коли, знаєте, дві великі держави ладнають, особливо коли вони ядерні держави.

Знаєте, ми номер один, вони номер два у світі. І це велика справа. Це велика справа".

Деталі: Крім того, Трамп дав зрозуміти, що він утримається від запровадження додаткових санкцій чи інших "суворих наслідків" для Росії, після того, як дійшов висновку, що його зустріч з Путіним пройшла "дуже добре".

Пряма мова: "Через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно зараз про це думати.

Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, але нам не потрібно думати про це зараз".

Передісторія: