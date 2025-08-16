Трамп оцінив зустріч з Путіним на "10 з 10" і передумав запроваджувати санкції проти РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що оцінює свою зустріч з кремлівським лідером Володимиром Путіним на "10 з 10" і передумав запроваджувати санкції проти Росії найближчим часом.
Джерело: Трамп в інтерв’ю Fox News
Деталі: Трамп заявив, що він би поставив зустрічі високу оцінку, бо вони "добре порозумілися".
Незважаючи на те, що не вдалося досягти угоди, він назвав саміт успішним, оцінивши зустріч на "10 з 10".
Пряма мова: "Тож я думаю, що зустріч була на 10 у тому сенсі, що ми чудово порозумілися.
І це добре, коли, знаєте, дві великі держави ладнають, особливо коли вони ядерні держави.
Знаєте, ми номер один, вони номер два у світі. І це велика справа. Це велика справа".
Деталі: Крім того, Трамп дав зрозуміти, що він утримається від запровадження додаткових санкцій чи інших "суворих наслідків" для Росії, після того, як дійшов висновку, що його зустріч з Путіним пройшла "дуже добре".
Пряма мова: "Через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно зараз про це думати.
Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, але нам не потрібно думати про це зараз".
Передісторія:
- ЗМІ повідомляли, що США розглядають можливість введення санкцій проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" в рамках комплексу заходів, спрямованих на те, щоб змусити очільника Кремля Володимира Путіна погодитися на перемир'я з Україною.
- Зауважимо, що Трамп перед самітом з очільником Кремля повторив, що Путін зіштовхнеться із серйозними економічними наслідками, якщо він не буде зацікавлений у закінченні війни в Україні.
- А міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп чітко дасть зрозуміти Путіну, що "всі варіанти залишаються на столі" щодо можливого пом'якшення або посилення санкцій проти Москви.