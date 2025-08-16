Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп оценил встречу с Путиным на "10 из 10" и передумал вводить санкции против РФ

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 августа 2025, 05:52
Трамп оценил встречу с Путиным на 10 из 10 и передумал вводить санкции против РФ
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает свою встречу с кремлевским лидером Владимиром Путиным на "10 из 10" и передумал вводить санкции против России в ближайшее время.

Источник: Трамп в интервью Fox News

Детали: Трамп заявил, что он бы поставил встрече высокую оценку, потому что они "хорошо поладили".

Реклама:

Несмотря на то, что не удалось достичь соглашения, он назвал саммит успешным, оценив встречу на "10 из 10".

Прямая речь: "Поэтому я думаю, что встреча была на 10 в том смысле, что мы прекрасно поладили.

И это хорошо, когда, знаете, два больших государства ладят, особенно если они ядерные государства.

РЕКЛАМА:

Знаете, мы номер один, они номер два в мире. И это великое дело. Это великое дело".

Детали: Кроме того, Трамп дал понять, что он воздержится от введения дополнительных санкций или других "строгих последствий" для России, после того как пришел к выводу, что его встреча с Путиным прошла "очень хорошо".

Прямая речь: "Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно сейчас об этом думать.

Возможно, мне придется подумать об этом через две недели или три недели, но нам не нужно думать об этом сейчас".

Предыстория

  • СМИ сообщали, что США рассматривают возможность введения санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в рамках комплекса мер, направленных на то, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина согласиться на перемирие с Украиной.
  • Отметим, что Трамп перед саммитом с главой Кремля повторил, что Путин столкнется с серьезными экономическими последствиями, если он не будет заинтересован в окончании войны в Украине.
  • А министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп четко даст понять Путину, что "все варианты остаются на столе" относительно возможного смягчения или усиления санкций против Москвы.

ТрампРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Встреча Трампа и Путина завершилась без объявления договоренностей и прекращения огня
фото, видео, обновленоТрамп и Путин встретились на красной дорожке и пожали друг другу руки
Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену
В Закарпатье сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда из-за аномальной жары
Зеленский после Ставки заявил об успехах на Покровском направлении, по Аляске – ждет отчета разведки
Белый дом сообщил состав делегации США, направляющейся на Аляску
Все новости...
Трамп
Трамп: Зеленский должен заключить соглашение с Россией
Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным, возможно в Москве
После встречи и пресс-конференции Трампа и Путина совместный ланч делегаций отменили
Последние новости
06:10
Немецкий дипломат: Путин победил на переговорах с Трампом
05:53
бильярдНевероятный О'Салливан против легендарного австралийца: определились финалисты Saudi Arabia Masters 2025
05:52
Трамп оценил встречу с Путиным на "10 из 10" и передумал вводить санкции против РФ
05:18
видео93 ОМБР "Холодный Яр" показала, как зачищает и берет под контроль села у Доброполья
04:54
Трамп: Зеленский должен заключить соглашение с Россией
04:00
Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным, возможно в Москве
03:42
После встречи и пресс-конференции Трампа и Путина совместный ланч делегаций отменили
02:44
Путин после переговоров с Трампом рассказал о "братском народе" и "дороге к миру"
02:20
Встреча Трампа и Путина завершилась без объявления договоренностей и прекращения огня
01:58
уточненоПосле окончания встречи с Путиным Трамп сказал, что позвонит Зеленскому
Все новости...
Реклама:
Реклама: