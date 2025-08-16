Трамп оценил встречу с Путиным на "10 из 10" и передумал вводить санкции против РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает свою встречу с кремлевским лидером Владимиром Путиным на "10 из 10" и передумал вводить санкции против России в ближайшее время.
Источник: Трамп в интервью Fox News
Детали: Трамп заявил, что он бы поставил встрече высокую оценку, потому что они "хорошо поладили".
Несмотря на то, что не удалось достичь соглашения, он назвал саммит успешным, оценив встречу на "10 из 10".
Прямая речь: "Поэтому я думаю, что встреча была на 10 в том смысле, что мы прекрасно поладили.
И это хорошо, когда, знаете, два больших государства ладят, особенно если они ядерные государства.
Знаете, мы номер один, они номер два в мире. И это великое дело. Это великое дело".
Детали: Кроме того, Трамп дал понять, что он воздержится от введения дополнительных санкций или других "строгих последствий" для России, после того как пришел к выводу, что его встреча с Путиным прошла "очень хорошо".
Прямая речь: "Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно сейчас об этом думать.
Возможно, мне придется подумать об этом через две недели или три недели, но нам не нужно думать об этом сейчас".
Предыстория:
- СМИ сообщали, что США рассматривают возможность введения санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в рамках комплекса мер, направленных на то, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина согласиться на перемирие с Украиной.
- Отметим, что Трамп перед саммитом с главой Кремля повторил, что Путин столкнется с серьезными экономическими последствиями, если он не будет заинтересован в окончании войны в Украине.
- А министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп четко даст понять Путину, что "все варианты остаются на столе" относительно возможного смягчения или усиления санкций против Москвы.