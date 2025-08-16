Все разделы
Трамп об вероятной встрече Зеленского и Путина: Оба хотят моего присутствия

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 августа 2025, 07:10
Трамп об вероятной встрече Зеленского и Путина: Оба хотят моего присутствия
Дональд Трамп, фото: AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что кремлевский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят, чтобы он присутствовал на предстоящей потенциальной встрече по обсуждению путей достижения мира.

Источник: Трамп в интервью Fox News, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "Они оба хотят, чтобы я был там. Они оба хотят, чтобы я был там, и я буду там".

Детали: На вопрос, уверен ли он, что мир может наступить за относительно короткий промежуток времени, Трамп ответил: "Довольно короткий, да".

Трамп также признал, что ошибался, считая войну России против Украины "легчайшим" по разрешению всех конфликтов, поэтому во время своей избирательной кампании обещал закончить эту войну за 24 часа.

думая, что конфликт между Россией и Украиной будет "самым легким" для разрешения всех конфликтов, возвращаясь к своему предвыборному обещанию завершить войну за 24 часа.

Прямая речь: "Я думал, что он будет самым легким из всех конфликтов, а оказался самым трудным".

Что предшествовало: Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".

Трамп после встречи с кремлевским лидером Владимиром Путиным на Аляске заявил, что теперь от президента Владимира Зеленского зависит соглашение о прекращении огня в Украине.

