Росіяни окупували Зелений Гай на Харківщині та просунулися на Донеччині – DeepState

17 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами населеного пункту Зелений Гай у Харківській області, а також про просування окупантів у Харківській та Донецькій областях.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, російські війська встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай та просунулись поблизу Лозової у Харківській області. На Донеччині окупанти просунулися біля населеного пункту Попів Яр.

Реклама:

Передісторія: