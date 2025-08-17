Усі розділи
Росіяни окупували Зелений Гай на Харківщині та просунулися на Донеччині – DeepState

Іван Д'яконовНеділя, 17 серпня 2025, 01:09
Росіяни окупували Зелений Гай на Харківщині та просунулися на Донеччині – DeepState
мапа: DeepState

17 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами населеного пункту Зелений Гай у Харківській області, а також про просування окупантів у Харківській та Донецькій областях.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, російські війська встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай та просунулись поблизу Лозової у Харківській області. На Донеччині окупанти просунулися біля населеного пункту Попів Яр.

Передісторія:

  • У Генеральному штабі повідомили, що на фронті 17 серпня ворог найбільше атакував на Покровському і Новопавлівському напрямках.
  • Вранці 5 серпня аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти зайняли Попів Яр в Донецькій області.

окупаціяДонецька областьХарківська областьросійсько-українська війна
окупація
