Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

DeepState: Россияне оккупировали Зеленый Гай на Харьковщине и продвинулись в Донецкой области

Иван ДьяконовВоскресенье, 17 августа 2025, 01:09
DeepState: Россияне оккупировали Зеленый Гай на Харьковщине и продвинулись в Донецкой области
карта: DeepState

17 августа аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками населенного пункта Зеленый Гай в Харьковской области, а также о продвижении оккупантов в Харьковской и Донецкой областях.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, российские войска установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай и продвинулись вблизи Лозовой в Харьковской области. В Донецкой области оккупанты продвинулись возле населенного пункта Попов Яр.

Реклама:

Предыстория:

  • В Генеральном штабе сообщили, что на фронте 17 августа враг больше всего атаковал на Покровском и Новопавловском направлениях.
  • Утром 5 августа аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты заняли Попов Яр в Донецкой области.

оккупацияДонецкая областьХарьковская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Fox News обнародовал "письмо мира" Мелании Трамп к Путину
Трамп хочет встретиться с Зеленским и Путиным уже 22 августа – СМИ
В отеле на Аляске нашли документы с планом встречи Трампа и Путина – СМИ
NYT: Путин настаивал на официальном статусе русского языка в Украине и не хочет встречаться с Зеленским
NYT: Трамп пригласил европейских лидеров на свою встречу с Зеленским
видеоВпервые за долгое время россияне прибегли к механизированному штурму Купянска, атака отражена
Все новости...
оккупация
Fox News обнародовал "письмо мира" Мелании Трамп к Путину
Россияне оккупировали еще два села в Донецкой области
Жили в атмосфере постоянного давления и угроз: с оккупированных территорий вернули трех подростков
Последние новости
02:12
Fox News обнародовал "письмо мира" Мелании Трамп к Путину
01:57
Как Питер Дорошенко перезагрузил Украинский музей в Нью-Йорке: интервью
01:09
DeepState: Россияне оккупировали Зеленый Гай на Харьковщине и продвинулись в Донецкой области
00:47
Дофамин под контролем: как школьник из Николаева создает приложение против зависимости от соцсетей
00:44
Российские БпЛА атаковали Славянск: ранена женщина, повреждены жилые дома
00:10
фотоВ Харьковской области четыре человека пострадали в результате удара российского дрона
23:47
Северо-Балтийская восьмерка выступила в поддержку Украины, Зеленский прокомментировал
23:45
"Удивительно инвазивный процесс": ученые впервые показали, как человеческий эмбрион имплантируется в матку
23:23
Президент Латвии о встрече Трампа с Путиным: Реального движения к миру нет
23:00
Россияне больше всего давят на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: