DeepState: Россияне оккупировали Зеленый Гай на Харьковщине и продвинулись в Донецкой области
Воскресенье, 17 августа 2025, 01:09
17 августа аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками населенного пункта Зеленый Гай в Харьковской области, а также о продвижении оккупантов в Харьковской и Донецкой областях.
Источник: DeepState
Детали: По данным аналитиков, российские войска установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай и продвинулись вблизи Лозовой в Харьковской области. В Донецкой области оккупанты продвинулись возле населенного пункта Попов Яр.
Предыстория:
- В Генеральном штабе сообщили, что на фронте 17 августа враг больше всего атаковал на Покровском и Новопавловском направлениях.
- Утром 5 августа аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты заняли Попов Яр в Донецкой области.