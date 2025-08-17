DeepState: Россияне оккупировали Зеленый Гай на Харьковщине и продвинулись в Донецкой области

17 августа аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками населенного пункта Зеленый Гай в Харьковской области, а также о продвижении оккупантов в Харьковской и Донецкой областях.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, российские войска установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай и продвинулись вблизи Лозовой в Харьковской области. В Донецкой области оккупанты продвинулись возле населенного пункта Попов Яр.

Реклама:

Предыстория: