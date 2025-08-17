Усі розділи
Зеленський про гарантії безпеки: невідомо, про що реально говорили Трамп і Путін

Христина Бондарєва, Ольга КацімонНеділя, 17 серпня 2025, 16:40
Президент Володимир Зеленський заявив, що не має докладної інформації про те, які саме гарантії безпеки для України обговорювали президент США Дональд Трамп і очільник Кремля Володимир Путін на переговорах в Алясці. Водночас він відзначив "важливий сигнал" від американського лідера.

Джерело: заява Зеленського під час пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Я не знаю, про що реально говорили Путін і президент Трамп". 

Деталі: Він додав, що Трамп сказав "багато деталей" йому та європейським лідерам.

Пряма мова Зеленського: "І те, що президент Трамп дав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше, ніж думки Путіна. Тому що Путін нам не дасть ніяких гарантій безпеки".

Деталі: Зеленський пояснив, якими бачить гарантії безпеки для України.

Пряма мова Зеленського: "Гарантії безпеки – це сильна армія. Це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії, це може дати тільки, я вважаю, Європа. Зброю для цієї армії – це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатах Америки. Оце, я вважаю, гарантія безпеки".

Деталі: Він відзначив, що поки залишаються запитаннями без відповідей те, чи будуть іноземні війська розгорнуті в Україні, та чи захищатимуть партнери України українське небо.

Пряма мова Зеленського: "На них (на ці питання. – Ред.) ми дуже хочемо отримати відповідь, щоб розуміти, що таке гарантії безпеки".

Передісторія:

  • Зеленський під час пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн також заявив, що безпекова гарантія для України після закінчення війни має працювати як стаття 5 НАТО.
  • Також президент України вважає, що переговори з РФ про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення й готовий обговорювати територіальні питання лише з правителем РФ Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

