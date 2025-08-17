Зеленский о гарантиях безопасности: неизвестно, о чём реально говорили Трамп и Путин
Президент Владимир Зеленский заявил, что не располагает детальной информацией о том, какие именно гарантии безопасности для Украины обсуждали президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин на переговорах на Аляске. В то же время он отметил "важный сигнал" от американского лидера.
Источник: заявление Зеленского во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда"
Прямая речь Зеленского: "Я не знаю, о чём реально говорили Путин и президент Трамп".
Детали: Он добавил, что Трамп сообщил "много деталей" ему и европейским лидерам.
Прямая речь Зеленского: "И то, что президент Трамп дал сигнал о гарантиях безопасности, для меня это гораздо важнее, чем мнение Путина. Потому что Путин нам не даст никаких гарантий безопасности".
Детали: Далее Зеленский пояснил, какими видит гарантии безопасности для Украины.
Прямая речь Зеленского: "Гарантия безопасности – это сильная армия. Это может дать только Украина. Финансирование этой армии, это может дать только, я считаю, Европа. Оружие для этой армии – это может дать наше внутреннее производство, европейское производство, но есть дефицитные вещи, которые есть только в Соединённых Штатах Америки. Вот это, я считаю, гарантия безопасности".
Детали: Он отметил, что пока остаются без ответов вопросы о том, будут ли иностранные войска развернуты в Украине и будут ли партнёры Украины защищать украинское небо.
Прямая речь Зеленского: "На них (на эти вопросы. – Ред.) мы очень хотим получить ответ, чтобы понимать, что такое гарантии безопасности".
Предыстория:
- Зеленский во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен также заявил, что гарантия безопасности для Украины после окончания войны должна работать как статья 5 НАТО.
- Также президент Украины считает, что переговоры с РФ о завершении войны должны проходить в соответствии с нынешней линией соприкосновения и готов обсуждать территориальные вопросы только с правителем РФ Владимиром Путиным во время трёхсторонней встречи Украина–США–Россия.