Зеленский о гарантиях безопасности: неизвестно, о чём реально говорили Трамп и Путин

Кристина Бондарева, Ольга КацимонВоскресенье, 17 августа 2025, 16:40
Зеленский о гарантиях безопасности: неизвестно, о чём реально говорили Трамп и Путин
Президент Владимир Зеленский заявил, что не располагает детальной информацией о том, какие именно гарантии безопасности для Украины обсуждали президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин на переговорах на Аляске. В то же время он отметил "важный сигнал" от американского лидера.

Источник: заявление Зеленского во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Я не знаю, о чём реально говорили Путин и президент Трамп".

Детали: Он добавил, что Трамп сообщил "много деталей" ему и европейским лидерам.

Прямая речь Зеленского: "И то, что президент Трамп дал сигнал о гарантиях безопасности, для меня это гораздо важнее, чем мнение Путина. Потому что Путин нам не даст никаких гарантий безопасности".

Детали: Далее Зеленский пояснил, какими видит гарантии безопасности для Украины.

Прямая речь Зеленского: "Гарантия безопасности – это сильная армия. Это может дать только Украина. Финансирование этой армии, это может дать только, я считаю, Европа. Оружие для этой армии – это может дать наше внутреннее производство, европейское производство, но есть дефицитные вещи, которые есть только в Соединённых Штатах Америки. Вот это, я считаю, гарантия безопасности".

Детали: Он отметил, что пока остаются без ответов вопросы о том, будут ли иностранные войска развернуты в Украине и будут ли партнёры Украины защищать украинское небо.

Прямая речь Зеленского: "На них (на эти вопросы. – Ред.) мы очень хотим получить ответ, чтобы понимать, что такое гарантии безопасности".

Предыстория:

  • Зеленский во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен также заявил, что гарантия безопасности для Украины после окончания войны должна работать как статья 5 НАТО.
  • Также президент Украины считает, что переговоры с РФ о завершении войны должны проходить в соответствии с нынешней линией соприкосновения и готов обсуждать территориальные вопросы только с правителем РФ Владимиром Путиным во время трёхсторонней встречи Украина–США–Россия.

