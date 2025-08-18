Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский прибыл в Вашингтон

Ольга КацимонПонедельник, 18 августа 2025, 06:06
Зеленский прибыл в Вашингтон
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: заявление Зеленского в Telegram

Детали: Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение и подчеркнул, что цель Украины и партнеров - "быстро и надёжно" завершить войну, причём мир должен быть долгосрочным.

Реклама:

Глава государства напомнил об ошибках прошлых лет, когда Украину "заставили отдать Крым и часть Донбасса", а также о том, что "гарантии безопасности" 1994 года не сработали.

Дословно: "Мы все одинаково хотим быстро и надёжно закончить эту войну. И мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало".

Детали: Зеленский отметил, что не нужно было отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала".

Предистория:

  • Встреча в Белом доме состоится 18 августа с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских партнеров.
  • 17 августа "Коалиция решительных" подтвердила готовность развернуть в Украине силы безопасности сразу после прекращения боевых действий, а также помочь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении Вооружённых сил Украины.

ЗеленскийСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия потеряла ещё 940 военнослужащих в войне против Украины – Генштаб
Зеленский прибыл в Вашингтон
Обновлено, фотоВ Харькове из-за атаки дронов погибли двое людей и ребёнок, десятки раненых
Трамп заявил, что Зеленский может "завершить войну практически немедленно"
обновлено, фотоРоссияне нанесли баллистический удар по Харькову, среди пострадавших – ребенок
Матернова: Европа не будет терпеть мир, который является другим словом для капитуляции
Все новости...
"Коалиция решительных" готова развернуть силы в Украине сразу после прекращения боевых действий
Трамп заявил, что Зеленский может "завершить войну практически немедленно"
Опубликовано расписание переговоров Трампа и Зеленского
Синегубов показал последствия российского удара по Харькову
Последние новости
07:34
фото Синегубов показал последствия российского удара по Харькову
07:09
Опубликовано расписание переговоров Трампа и Зеленского
06:51
Россия потеряла ещё 940 военнослужащих в войне против Украины – Генштаб
06:06
Зеленский прибыл в Вашингтон
05:45
Обновлено, фотоВ Харькове из-за атаки дронов погибли двое людей и ребёнок, десятки раненых
05:15
Трамп заявил, что Зеленский может "завершить войну практически немедленно"
04:53
В Харькове прогремели взрывы – СМИ
03:32
ОбновленоВ Сумах прогремели взрывы — СМИ
03:08
NYT: европейские союзники в панике перед переговорами Трампа и Зеленского
02:08
В Сумской области дрон РФ атаковал гражданский автомобиль: пострадал мужчина
Все новости...
Реклама:
Реклама: