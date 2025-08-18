Зеленский прибыл в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: заявление Зеленского в Telegram

Детали: Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение и подчеркнул, что цель Украины и партнеров - "быстро и надёжно" завершить войну, причём мир должен быть долгосрочным.

Глава государства напомнил об ошибках прошлых лет, когда Украину "заставили отдать Крым и часть Донбасса", а также о том, что "гарантии безопасности" 1994 года не сработали.

Дословно: "Мы все одинаково хотим быстро и надёжно закончить эту войну. И мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало".

Детали: Зеленский отметил, что не нужно было отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков.

Дословно: "Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала".

