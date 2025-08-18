Все разделы
Число жертв в Харькове возросло до 5, из них двое – дети

Ирина БалачукПонедельник, 18 августа 2025, 08:48
Число жертв в Харькове возросло до 5, из них двое – дети
Фото ГСЧС

Спасатели извлекли из-под завалов поврежденного россиянами дома в Харькове еще одного погибшего человека, таким образом количество жертв этого удара возросло до 5.

Источник: мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС в Facebook 

Прямая речь Терехова: "Только что под завалами дома найдено еще одно тело человека, убитого на рассвете вражеским дроном. Таким образом, погибших уже четверо, среди них один ребенок".

Прямая речь Синегубова: "В г. Харьков погибли 5 человек, в том числе 1,5-летняя девочка и 16-летний парень".

Детали: По состоянию на 9:30 количество пострадавших возросло до 20.

"5 человек на данный момент считаются пропавшими без вести в результате вражеской атаки в Индустриальном районе Харькова. Предварительно, люди могут находиться под завалами", – сообщил глава ОВА.

Детали: В ГСЧС уточнили, что среди пострадавших 6 детей. 2 человека спасли, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Предыстория:

Харьковбеспилотникижертвы
