Мер показав російську атаку на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відеозапис, що демонструє вибухи від російських ударів по місту вранці 18 серпня.

Джерело: Терехов у соцмережах

Пряма мова: "Удар по житловому будинку був цілеспрямований – п'ять ворожих "Шахедів" заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о п'ятій ранку. Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання".

