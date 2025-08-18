Мер показав російську атаку на Харків
Понеділок, 18 серпня 2025, 13:37
Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відеозапис, що демонструє вибухи від російських ударів по місту вранці 18 серпня.
Джерело: Терехов у соцмережах
Пряма мова: "Удар по житловому будинку був цілеспрямований – п'ять ворожих "Шахедів" заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о п'ятій ранку. Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання".
Що передувало:
- Рано вранці 18 серпня російські загарбники атакували Харків дронами типу "Герань-2", 4 таких БпЛА поцілили у 5-поверхівку, внаслідок чого сталося руйнування конструкцій та спалахнули пожежі.
- Станом на зараз відомо, що внаслідок цього удару загинули сім людей, зокрема двоє дітей. Ще 20 людей дістали поранення.