Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мер показав російську атаку на Харків

Євген КізіловПонеділок, 18 серпня 2025, 13:37
Мер показав російську атаку на Харків
скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відеозапис, що демонструє вибухи від російських ударів по місту вранці 18 серпня.

Джерело: Терехов у соцмережах

Пряма мова: "Удар по житловому будинку був цілеспрямований – п'ять ворожих "Шахедів" заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о п'ятій ранку. Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання".

Реклама:

Що передувало:

  • Рано вранці 18 серпня російські загарбники атакували Харків дронами типу "Герань-2", 4 таких БпЛА поцілили у 5-поверхівку, внаслідок чого сталося руйнування конструкцій та спалахнули пожежі.
  • Станом на зараз відомо, що внаслідок цього удару загинули сім людей, зокрема двоє дітей. Ще 20 людей дістали поранення.

Харківжертвиракетний ударросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Шмигаль попередив, що різкого скорочення українських військ після війни не буде
Трамп був на межі зриву переговорів на Алясці, коли Путін захотів всю Донеччину – ЗМІ
Україна потребує $45 мільярдів зовнішнього фінансування наступного року – Марченко
У лікарні Києва після введення анестезії померла 10-річна дівчинка: поліція почала розслідування
Сійярто звинуватив Київ в атаці, що зупинила постачання російської нафти до Угорщини
доповнено, фото, відеоКількість постраждалих від атаки РФ по Харкову зросла до 23, 7 загиблих, серед них двоє дітей
Усі новини...
Харків
Кількість загиблих у Харкові зросла до 7, з них двоє – діти
Синєгубов показав наслідки російського удару по Харкову
У Харкові через атаку дронів загинуло двоє людей і дитина, десятки поранених
Останні новини
16:54
Свириденко розповіла, що саме передбачає програма дій уряду
16:42
Зеленський і Келлог проводять зустріч у США
16:37
З 2026 року в Україні планують запровадити безкоштовний щорічний чекап для людей віком від 40 років
16:35
Міноборони запустило єдину платформу сервісів для виробників озброєння в Україні
16:31
В рамках підготовки до спільних навчань до Білорусі прибули перші ешелони техніки РФ
16:22
списокВсі медалісти України на Всесвітніх іграх 2025
16:15
Більшість – ексвійськові: в Україні вже працюють понад 1300 фахівців із супроводу ветеранів
16:14
текстТериторіальні поступки Росії закінчаться ще більшими територіальними втратами – Єльченко
16:12
Перед розмовою з Трампом між лідерами ЄС та Зеленським відбудеться підготовча зустріч
16:06
Telegraph: Британські посадовці навчали Зеленського "говорити мовою Трампа"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: