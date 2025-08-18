Все разделы
Мэр показал российскую атаку на Харьков

Евгений КизиловПонедельник, 18 августа 2025, 13:37
Мэр показал российскую атаку на Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видеозапись, демонстрирующую взрывы от российских ударов по городу утром 18 августа.

Источник: Терехов в соцсетях

Прямая речь: "Удар по жилому дому был целенаправленным – пять вражеских "Шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра. Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания".

Что предшествовало:

  • Рано утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков дронами типа "Герань-2", 4 таких БПЛА попали в 5-этажку, в результате чего произошло разрушение конструкций и вспыхнули пожары.
  • На данный момент известно, что в результате этого удара погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 20 человек получили ранения.

