Мэр показал российскую атаку на Харьков
Понедельник, 18 августа 2025, 13:37
Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видеозапись, демонстрирующую взрывы от российских ударов по городу утром 18 августа.
Источник: Терехов в соцсетях
Прямая речь: "Удар по жилому дому был целенаправленным – пять вражеских "Шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра. Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания".
Что предшествовало:
- Рано утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков дронами типа "Герань-2", 4 таких БПЛА попали в 5-этажку, в результате чего произошло разрушение конструкций и вспыхнули пожары.
- На данный момент известно, что в результате этого удара погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 20 человек получили ранения.