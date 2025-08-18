Мэр показал российскую атаку на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видеозапись, демонстрирующую взрывы от российских ударов по городу утром 18 августа.

Источник: Терехов в соцсетях

Прямая речь: "Удар по жилому дому был целенаправленным – пять вражеских "Шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра. Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания".

