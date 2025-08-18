Нефтепровод "Дружба" отдыхает – Мадяр
Понедельник, 18 августа 2025, 23:41
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ подтвердил, что дроны 14 полка СБС атаковали нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в РФ, чем остановили работу российского нефтепровода "Дружба".
Источник: командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр")
Прямая речь: "Полный стоп перекачки нефти на неопределенный срок. Привет от Птиц СБС.
Нефтеперекачивающая станция "Никольское" (Тамбовская область, РФ) дефлорирована Птицами 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.
Напомним:
- В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вновь обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод, что привело к "прекращению поставок нефти" в его страну.
- Венгерский дипломат не указал название нефтепровода, однако речь может идти о "Дружбе" – историческом канале поставок Urals (сорт сырой российской нефти, который составляет более 50% импорта Венгрии).
- На прошлой неделе Сийярто обвинял Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.
