Нефтепровод "Дружба" отдыхает – Мадяр

Алена МазуренкоПонедельник, 18 августа 2025, 23:41
Нефтепровод Дружба отдыхает – Мадяр
«Мадяр» фото с его страницы в Facebook

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ подтвердил, что дроны 14 полка СБС атаковали нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в РФ, чем остановили работу российского нефтепровода "Дружба".

Источник: командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр")

Прямая речь: "Полный стоп перекачки нефти на неопределенный срок. Привет от Птиц СБС.

Нефтеперекачивающая станция "Никольское" (Тамбовская область, РФ) дефлорирована Птицами 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Напомним:

  • В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вновь обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод, что привело к "прекращению поставок нефти" в его страну.
  • Венгерский дипломат не указал название нефтепровода, однако речь может идти о "Дружбе" – историческом канале поставок Urals (сорт сырой российской нефти, который составляет более 50% импорта Венгрии).
  • На прошлой неделе Сийярто обвинял Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

Читайте также: Сорвать Орбана с крючка Кремля: как заставить Венгрию отказаться от российской нефти

нефтьРосcиябеспилотникиУкраина
