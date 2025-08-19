Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что имел "хорошую" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, и работает над организацией встречи правителя РФ Владимира Путина и Зеленского, а также трехсторонней встречи.

Источник: Трамп в сети Truth, CNN

Детали: Трамп написал в социальных сетях, что обсудил этот вопрос с Путиным во время телефонного разговора на фоне встреч с европейскими лидерами в Белом доме.

Прямая речь Трампа: "В Белом доме у меня была очень хорошая встреча с уважаемыми гостями: президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Джорджией Мелони из Италии, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая завершилась следующей встречей в Овальном кабинете".

"По завершении встреч я позвонил Путину и начал готовиться к встрече, место которой будет определено позже, между президентом Путиным и президентом Зеленским.

"После этой встречи у нас будет трехсторонняя встреча, в которой примут участие два президента и я. Опять же это был очень хороший, ранний шаг для войны, которая длится уже почти четыре года".

Детали: Трамп не уточнил, когда состоится какая-либо из этих встреч, хотя СМИ сообщают, что это может произойти в конце августа.

Он сказал, что его сегодняшние встречи были сосредоточены на гарантиях безопасности для Украины, которые "будут предоставлены разными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки".

Что было раньше: Трамп заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ после сегодняшней встречи в Вашингтоне.

Напомним: Во время публичной части встречи с Зеленским Трамп повторил, что уже не считает остановку боевых действий необходимым этапом для дальнейших мирных переговоров с РФ.

Также американский президент прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины.

Зеленский со своей стороны поблагодарил Трампа и европейских союзников за оружие, которое Украина теперь получает через специальный механизм НАТО.

