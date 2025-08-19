Зеленский подтвердил, что проходит подготовка его встречи с Путиным

По итогам переговоров в Вашингтоне по миру в Украине президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что проходит подготовка сначала к его встрече с правителем России Владимиром Путиным, а впоследствии – и трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа.

Источник: Брифинг Зеленского

Прямая речь: "Президент Соединенных Штатов поддержал трехстороннюю встречу на уровне лидеров Украина-Америка-Россия. И Соединенные Штаты предлагают провести ее как можно скорее. Но для этого нужно согласование всех сторон".

Детали: Зеленский также сказал, что Трамп связался с "российской стороной", и они проговорили, какие могут быть дипломатические шаги.

Прямая речь: "Россия предложила сначала двустороннюю встречу, а затем – трехстороннюю.

Как я и говорил, мы готовы к любым форматам на уровне лидеров, потому что только на уровне лидеров мы можем решить все сложные болезненные вопросы…"

Я подтвердил и меня поддержали все европейские лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным. И после этого рассчитываем на трехстороннюю встречу. Вопрос будет: как пройдет двусторонняя встреча".

Что предшествовало: Трамп заявил, что имел "хорошую" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, и работает над организацией встречи правителя РФ Владимира Путина и Зеленского, а также трехсторонней встречи.

Напомним: Трамп также заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ после сегодняшней встречи в Вашингтоне.

Напомним: Во время публичной части встречи с Зеленским Трамп повторил, что уже не считает остановку боевых действий необходимым этапом для дальнейших мирных переговоров с РФ.

Также американский президент прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины.

Зеленский со своей стороны поблагодарил Трампа и европейских союзников за оружие, которое Украина теперь получает через специальный механизм НАТО.

