Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Питання територій ми залишимо між мною і Путіним

Валентина РоманенкоВівторок, 19 серпня 2025, 02:35
Зеленський: Питання територій ми залишимо між мною і Путіним
Зеленський у Вашингтоні. скриншот

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що "питання територій" обговорюватиме з главою Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: глава держави на брифінгу у Вашингтоні

Деталі: Зеленський зазначив, що "трішки сперечався" з відсотком окупованих територій, який був відображений на мапі, презентованій американцями на зустрічі в Білому домі. При цьому глава держави повторив, що в нього не було суперечок із Трампом, а була "хороша тепла предметна розмова".

Реклама:

За словами президента, він пояснив, коли і як були окуповані ті чи інші частини території України, зокрема частина сходу та Крим у 2014 році.

Зеленський прямо не відповів щодо позиції США, чи наполягатимуть вони на обміні територіями і чи є в української сторони формула, за якою визначено "прийнятність" визнання певних окупованих територій за Росією.

"Питання територій ми залишимо між мною і Путіним", – сказав президент, не заглиблюючись у деталі.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Джерела західних видань поділилися позицією України на потенційних перемовинах з РФ – Україна не прийме жодної угоди, що включає територіальні поступки окупантам, і наполягає на припиненні вогню.
  • Київ також відкидає пропозицію Путіна, яку він зробив Трампу на Алясці, заморозити решту лінії фронту, якщо Україна виведе війська з частково окупованих східних регіонів Донецької та Луганської областей.

ЗеленськийпереговориПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Питання територій ми залишимо між мною і Путіним
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна
Трамп розповів про потенційний обмін полоненими і "значний крок", який зробив Путін
"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом
Зеленський пояснив, про що домовлявся з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
Усі новини...
Трамп заявив, що вже не бачить потреби у перемир’ї для початку переговорів з РФ
Україна не прийме жодної угоди, що включає територіальні поступки Росії – FT
Україна пообіцяє закупити американську зброю на $100 млрд за кошти Європи – FT
Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка його зустрічі з Путіним
Останні новини
03:50
Зеленський розповів про майбутні ролі держав-миротворців
03:36
У Києві та низці областей – повітряна тривога через загрозу балістики
03:26
На Сумщині російський БпЛА влучив у будинок, попередньо є постраждалі – ОВА
02:52
оновленоРосійські Ту-95МС здійснили імовірні пуски крилатих ракет – Повітряні сили
02:50
Гарантії безпеки: Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи
02:35
Зеленський: Питання територій ми залишимо між мною і Путіним
02:22
Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка його зустрічі з Путіним
01:30
Путін і Трамп у телефонній розмові підтримали прямі переговори між РФ та Україною
01:30
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна
01:21
Макрон запропонував долучитися до переговорів із Путіним
Усі новини...
Реклама:
Реклама: