Зеленський: Питання територій ми залишимо між мною і Путіним

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що "питання територій" обговорюватиме з главою Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: глава держави на брифінгу у Вашингтоні

Деталі: Зеленський зазначив, що "трішки сперечався" з відсотком окупованих територій, який був відображений на мапі, презентованій американцями на зустрічі в Білому домі. При цьому глава держави повторив, що в нього не було суперечок із Трампом, а була "хороша тепла предметна розмова".

За словами президента, він пояснив, коли і як були окуповані ті чи інші частини території України, зокрема частина сходу та Крим у 2014 році.

Зеленський прямо не відповів щодо позиції США, чи наполягатимуть вони на обміні територіями і чи є в української сторони формула, за якою визначено "прийнятність" визнання певних окупованих територій за Росією.

"Питання територій ми залишимо між мною і Путіним", – сказав президент, не заглиблюючись у деталі.

Передісторія: