Зеленский: Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным
Президент Владимир Зеленский дал понять, что "вопрос территорий" будет обсуждать с главой Кремля Владимиром Путиным.
Источник: глава государства на брифинге в Вашингтоне
Детали: Зеленский отметил, что "немного спорил" с процентом оккупированных территорий, который был отражен на карте, представленной американцами на встрече в Белом доме. При этом глава государства повторил, что у него не было споров с Трампом, а был "хороший теплый предметный разговор".
По словам президента, он объяснил, когда и как были оккупированы те или иные части территории Украины, в частности часть востока и Крым в 2014 году.
Зеленский прямо не ответил относительно позиции США, будут ли они настаивать на обмене территориями и есть ли у украинской стороны формула, по которой определена "приемлемость" признания определенных оккупированных территорий за Россией.
"Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным", – сказал президент, не вдаваясь в детали.
Предыстория:
- Источники западных изданий поделились позицией Украины на потенциальных переговорах с РФ – Украина не примет никакого соглашения, включающего территориальные уступки оккупантам, и настаивает на прекращении огня.
- Киев также отвергает предложение Путина, которое он сделал Трампу на Аляске, заморозить остальную часть линии фронта, если Украина выведет войска из частично оккупированных восточных регионов Донецкой и Луганской областей.