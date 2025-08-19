Зеленский: Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным

Президент Владимир Зеленский дал понять, что "вопрос территорий" будет обсуждать с главой Кремля Владимиром Путиным.

Источник: глава государства на брифинге в Вашингтоне

Детали: Зеленский отметил, что "немного спорил" с процентом оккупированных территорий, который был отражен на карте, представленной американцами на встрече в Белом доме. При этом глава государства повторил, что у него не было споров с Трампом, а был "хороший теплый предметный разговор".

Реклама:

По словам президента, он объяснил, когда и как были оккупированы те или иные части территории Украины, в частности часть востока и Крым в 2014 году.

Зеленский прямо не ответил относительно позиции США, будут ли они настаивать на обмене территориями и есть ли у украинской стороны формула, по которой определена "приемлемость" признания определенных оккупированных территорий за Россией.

"Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным", – сказал президент, не вдаваясь в детали.

РЕКЛАМА:

Предыстория: