ПВО обезвредила 230 вражеских дронов, 4 ракеты Х-101 и 2 "Искандера": есть попадания в 16 локациях

Анастасия ПроцВторник, 19 августа 2025, 09:27
фото: ВС

В ночь на 19 августа россияне атаковали 5 баллистическими ракетами Искандер-М, 5 крылатыми ракетами Х-101 и 270 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Отмечается, что с 20:00 18 августа россияне атаковали Украину 280 средствами воздушного нападения:

  • 270 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск;
  • пятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской, Воронежской областей, а также временно оккупированного Крыма;
  • пятью крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 236 воздушных целей: 230 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов, 2 баллистические ракеты Искандер-М и 4 крылатые ракеты Х-101.

Дословно: "Зафиксировано попадание 4 ракет и 40 БПЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины".

Что предшествовало:

  • Ночью 19 августа Воздушные силы сообщили о взлете 2-х бортов российских Ту-95МС и вероятных пусках крылатых ракет.
  • Позже ВС сообщили, что "крылатые ракеты держат курс на Кременчуг", что в Полтавской области.
  • Российские войска нанесли массированный удар по Полтавской области ночью 19 августа – есть попадания и падение обломков в 2 районах, более 1,5 тысячи абонентов остались без света.

Напомним:

  • Предыдущая массированная атака с применением более 200 средств произошла в ночь на 31 июля: Россия выпустила по Украине 317 дронов и ракет, в основном по Киеву. ПВО уничтожила 291 цель, однако были жертвы из-за обломков и попаданий.

