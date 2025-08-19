Усі розділи
В Китаї заявили, що підтримують усі зусилля задля миру в Україні

Ірина БалачукВівторок, 19 серпня 2025, 12:37
Фото ілюстративне з pixabay.com

У Китаї після зустрічі президентів України та США заявили, що виступають за політичне врегулювання російської війни проти України та підтримують усі зусилля, спрямовані на встановлення стійкого миру.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на речницю МЗС КНР Мао Нін

Пряма мова Мао: "Китай завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом вирішення "української кризи" (так у КНР називають російську війну проти України – ред.). Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру".

Деталі: Речниця МЗС зазначила, що позиція Китаю з цього питання є "послідовною та чіткою".

"Ми продовжуватимемо сприяти мирним переговорам та політичному завершенню кризи (російської війни проти України – ред.)", – підсумувала Мао.

Передісторія:

  • За даними джерел видання Axios, на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня глава Кремля Володимир Путін був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.
  • На початку серпня президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткові тарифи не лише проти Індії, а й проти інших країн, які купують російську нафту, зокрема проти Китаю.

