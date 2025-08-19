В Китае заявили, что поддерживают все усилия для мира в Украине
В Китае после встречи президентов Украины и США заявили, что выступают за политическое урегулирование российской войны против Украины и поддерживают все усилия, направленные на установление устойчивого мира.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин
Прямая речь Мао: "Китай всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом решения "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины – ред.). Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира".
Детали: Пресс-секретарь МИД отметила, что позиция Китая по этому вопросу является "последовательной и четкой".
"Мы будем продолжать содействовать мирным переговорам и политическому завершению кризиса (российской войны против Украины – ред.)", – подытожила Мао.
Предыстория:
- По данным источников издания Axios, на встрече с американским президентом Дональдом Трампом 15 августа глава Кремля Владимир Путин был не против гарантий безопасности для Украины и называл Китай как одно из государств, которое могло бы предоставить такие гарантии.
- В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные тарифы не только против Индии, но и против других стран, которые покупают российскую нефть, в частности против Китая.