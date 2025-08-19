В Китае заявили, что поддерживают все усилия для мира в Украине

В Китае после встречи президентов Украины и США заявили, что выступают за политическое урегулирование российской войны против Украины и поддерживают все усилия, направленные на установление устойчивого мира.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин

Прямая речь Мао: "Китай всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом решения "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины – ред.). Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира".

Реклама:

Детали: Пресс-секретарь МИД отметила, что позиция Китая по этому вопросу является "последовательной и четкой".

"Мы будем продолжать содействовать мирным переговорам и политическому завершению кризиса (российской войны против Украины – ред.)", – подытожила Мао.

Предыстория:

РЕКЛАМА: