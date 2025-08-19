Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Китае заявили, что поддерживают все усилия для мира в Украине

Ирина БалачукВторник, 19 августа 2025, 12:37
В Китае заявили, что поддерживают все усилия для мира в Украине
Фото иллюстративное с pixabay.com

В Китае после встречи президентов Украины и США заявили, что выступают за политическое урегулирование российской войны против Украины и поддерживают все усилия, направленные на установление устойчивого мира.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин

Прямая речь Мао: "Китай всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом решения "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины – ред.). Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира".

Реклама:

Детали: Пресс-секретарь МИД отметила, что позиция Китая по этому вопросу является "последовательной и четкой".

"Мы будем продолжать содействовать мирным переговорам и политическому завершению кризиса (российской войны против Украины – ред.)", – подытожила Мао.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Китайроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Китае заявили, что поддерживают все усилия для мира в Украине
Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи
Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света
Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина
Трамп рассказал о потенциальном обмене пленными и "значительном шаге", который сделал Путин
"Мы обеспечим, чтобы это работало": Трамп о возможных гарантиях безопасности для Украины
Все новости...
Китай
Китай начал скупать нефть РФ на фоне давления пошлин США на Индию
Бартер возвращается в РФ из-за санкций: китайцы обменивают двигатели на сталь
В июле 2025 года в Украине зарегистрировали более 2000 авто из Китая – на 50% больше, чем в прошлом году
Последние новости
14:04
Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России
13:50
Известный испанский бренд поставляет форму для футбольных клубов оккупированного Луганска
13:49
"Обстрелы переживают с молитвой": адвокат призвала эвакуировать подопечных детдома в Кременчуге
13:37
Dropla Tech привлекла 2,4 млн евро на развитие ИИ-технологии поиска взрывоопасных предметов
13:35
Лавров заявил, что РФ не отказывается ни от двустороннего, ни от трехстороннего формата работы
13:29
СМИ: Депутат совершил самоубийство в здании парламента Финляндии
13:25
Великобритания отменила требование к Apple раскрыть данные американцев
13:18
Мстислав Чернов снимал встречу Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Белого дома
13:15
СМИ: Гарантии безопасности для Украины могут основать на силах "коалиции решительных"
13:11
Оружейники сказали, что думают о крупнейшей украинской реформе производства вооружений Defence City
Все новости...
Реклама:
Реклама: