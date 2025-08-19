У Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет 

На території міста Кременчук на Полтавщині знаходять нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет. Вони мають сріблястий колір і схожі на м’ячі.

Джерело: голова Кременчука Віталій Малецький, патрульна поліція Кременчука

Пряма мова: "Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! Негайно телефонуйте 101 або 102.

Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі".

фото: ДСНС

Деталі: У патрульній поліції Кременчука застерігаають: уламки чи підозрілі предмети можуть траплятися будь-де. Вони залишаються небезпечними й можуть вибухнути навіть згодом.

Дослівно: "Що робити, якщо ви виявили підозрілий предмет:

негайно зателефонуйте на спецлінію 112;

зберігайте спокій;

попередьте людей поруч і позначте або обгородіть місце;

відійдіть на безпечну відстань та очікуйте рятувальників.

Категорично заборонено:

наближатися до предмета;

торкатися, піднімати, пересувати чи розбирати;

кидати, бити або витягувати з ґрунту;

палити чи використовувати відкритий вогонь поруч;

приносити знайдені предмети у місця, де перебувають люди".

