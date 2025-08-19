Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет 

Анастасія ПроцВівторок, 19 серпня 2025, 13:04
У Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет 
Ілюстративне фото: Getty Images

На території міста Кременчук на Полтавщині знаходять нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет. Вони мають сріблястий колір і схожі на м’ячі.

Джерело: голова Кременчука Віталій Малецький, патрульна поліція Кременчука

Пряма мова: "Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! Негайно телефонуйте 101 або 102.

Реклама:

Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі".

 
фото: ДСНС

Деталі: У патрульній поліції Кременчука застерігаають: уламки чи підозрілі предмети можуть траплятися будь-де. Вони залишаються небезпечними й можуть вибухнути навіть згодом.

Дослівно: "Що робити, якщо ви виявили підозрілий предмет:

РЕКЛАМА:
  • негайно зателефонуйте на спецлінію 112;
  • зберігайте спокій;
  • попередьте людей поруч і позначте або обгородіть місце;
  • відійдіть на безпечну відстань та очікуйте рятувальників.

Категорично заборонено:

  • наближатися до предмета;
  • торкатися, піднімати, пересувати чи розбирати;
  • кидати, бити або витягувати з ґрунту;
  • палити чи використовувати відкритий вогонь поруч;
  • приносити знайдені предмети у місця, де перебувають люди".

Що передувало:

  • Уночі 19 серпня Повітряні сили повідомили про зліт 2-х бортів російських Ту-95МС і ймовірні пуски крилатих ракет.
  • Згодом ПС повідомили, що "крилаті ракети тримають курс на Кременчук", що у Полтавській області.
  • Російські війська завдали масованого удару по Полтавській області вночі 19 серпня – є влучання і падання уламків у 2 районах, понад 1,5 тисячі абонентів лишились без світла.

Полтавська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Китаї заявили, що підтримують усі зусилля задля миру в Україні
Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому – ключі
Росіяни масовано атакували Полтавщину – є влучання, люди без світла
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна
Трамп розповів про потенційний обмін полоненими і "значний крок", який зробив Путін
"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Усі новини...
Полтавська область
На Полтавщині росіяни били по енергетичній інфраструктурі
Росіяни масовано атакували Полтавщину – є влучання, люди без світла
Цього сезону найбільше кавунів вирощують на Полтавщині
Останні новини
13:50
фотоВідомий іспанський бренд постачає форму для футбольних клубів окупованого Луганська
13:49
"Обстріли переживають з молитвою": адвокатка закликала евакуювати підопічних дитбудинку в Кременчуці
13:37
Dropla Tech залучила 2,4 млн євро на розвиток ШІ-технології пошуку вибухонебезпечних предметів
13:35
Лавров заявив, що РФ не відмовляється ні від двостороннього, ні від тристороннього формату роботи
13:29
ЗМІ: Депутат вчинив самогубство у будівлі парламенту Фінляндії
13:25
Велика Британія скасувала вимогу до Apple розкрити дані американців
13:18
Мстислав Чернов знімав зустріч Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті Білого дому
13:15
ЗМІ: Гарантії безпеки для України можуть заснувати на силах "коаліції рішучих"
13:11
Зброярі сказали, що думають про найбільшу українську реформу виробництва озброєнь Defence City
13:04
фотоУ Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет 
Усі новини...
Реклама:
Реклама: