У Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет
На території міста Кременчук на Полтавщині знаходять нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет. Вони мають сріблястий колір і схожі на м’ячі.
Джерело: голова Кременчука Віталій Малецький, патрульна поліція Кременчука
Пряма мова: "Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! Негайно телефонуйте 101 або 102.
Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі".
Деталі: У патрульній поліції Кременчука застерігаають: уламки чи підозрілі предмети можуть траплятися будь-де. Вони залишаються небезпечними й можуть вибухнути навіть згодом.
Дослівно: "Що робити, якщо ви виявили підозрілий предмет:
- негайно зателефонуйте на спецлінію 112;
- зберігайте спокій;
- попередьте людей поруч і позначте або обгородіть місце;
- відійдіть на безпечну відстань та очікуйте рятувальників.
Категорично заборонено:
- наближатися до предмета;
- торкатися, піднімати, пересувати чи розбирати;
- кидати, бити або витягувати з ґрунту;
- палити чи використовувати відкритий вогонь поруч;
- приносити знайдені предмети у місця, де перебувають люди".
Що передувало:
- Уночі 19 серпня Повітряні сили повідомили про зліт 2-х бортів російських Ту-95МС і ймовірні пуски крилатих ракет.
- Згодом ПС повідомили, що "крилаті ракети тримають курс на Кременчук", що у Полтавській області.
- Російські війська завдали масованого удару по Полтавській області вночі 19 серпня – є влучання і падання уламків у 2 районах, понад 1,5 тисячі абонентів лишились без світла.