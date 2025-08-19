Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кременчуге находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет

Анастасия ПроцВторник, 19 августа 2025, 13:04
В Кременчуге находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет
Иллюстративное фото: Getty Images

На территории города Кременчуг в Полтавской области находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет. Они имеют серебристый цвет и похожи на мячи.

Источник: глава Кременчуга Виталий Малецкий, патрульная полиция Кременчуга

Прямая речь: "Заметив такие, не приближайтесь и не касайтесь их - они могут взорваться в любой момент! Немедленно звоните 101 или 102.

Реклама:

Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют серебристый цвет, похожи на мячи и могут привлекать внимание малышей".

 
фото: ГСЧС

Детали: В патрульной полиции Кременчуга предостерегают: обломки или подозрительные предметы могут находиться где угодно. Они остаются опасными и могут взорваться даже спустя время.

Дословно: "Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет:

РЕКЛАМА:
  • немедленно позвоните по спецлинии 112;
  • сохраняйте спокойствие;
  • предупредите людей рядом и обозначьте или огородите место;
  • отойдите на безопасное расстояние и ожидайте спасателей.

Категорически запрещено:

  • приближаться к предмету;
  • касаться, поднимать, передвигать или разбирать;
  • бросать, бить или извлекать из почвы;
  • курить или использовать открытый огонь рядом;
  • приносить найденные предметы в места, где находятся люди".

Что предшествовало:

  • Ночью 19 августа Воздушные силы сообщили о взлете 2-х бортов российских Ту-95МС и вероятных пусках крылатых ракет.
  • Позже ВС сообщили, что "крылатые ракеты держат курс на Кременчуг", что в Полтавской области.
  • Российские войска нанесли массированный удар по Полтавской области ночью 19 августа – есть попадания и падение обломков в 2 районах, более 1,5 тысячи абонентов остались без света.

Полтавская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина вернула тела 1000 защитников: 5 из них – военные из "стамбульского" списка на обмен
Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России
В Китае заявили, что поддерживают все усилия для мира в Украине
Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи
Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света
Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина
Все новости...
Полтавская область
В Полтавской области россияне били по энергетической инфраструктуре
Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света
В этом сезоне больше всего арбузов выращивают на Полтавщине
Последние новости
15:23
боксПромоутер Итаумы не хотел бы, чтобы его клиент уже в следующем бою дрался против Усика
15:14
Небо из предплечья: во Львове юноше провели уникальную операцию по устранению тяжелой патологии
15:07
фотоДроны СБУ зажгли склады боеприпасов россиян в Луганской области
14:53
Осенью заработает Украинский фонд культурного наследия – Минкульт
14:36
Украина вернула тела 1000 защитников: 5 из них – военные из "стамбульского" списка на обмен
14:33
В июле Экспортно-кредитное агентство поддержало экспортеров на 1,5 миллиарда гривен
14:27
Макрон назвал Россию людоедом, которому "нужно продолжать есть", чтобы выжить
14:16
Госпродпотребслужба сообщила, какой сейчас риск распространения саранчи
14:15
Удар россиян по Запорожью 18 августа: количество пострадавших возросло до 36
14:04
Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России
Все новости...
Реклама:
Реклама: