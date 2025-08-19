В Кременчуге находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет
На территории города Кременчуг в Полтавской области находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет. Они имеют серебристый цвет и похожи на мячи.
Источник: глава Кременчуга Виталий Малецкий, патрульная полиция Кременчуга
Прямая речь: "Заметив такие, не приближайтесь и не касайтесь их - они могут взорваться в любой момент! Немедленно звоните 101 или 102.
Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют серебристый цвет, похожи на мячи и могут привлекать внимание малышей".
Детали: В патрульной полиции Кременчуга предостерегают: обломки или подозрительные предметы могут находиться где угодно. Они остаются опасными и могут взорваться даже спустя время.
Дословно: "Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет:
- немедленно позвоните по спецлинии 112;
- сохраняйте спокойствие;
- предупредите людей рядом и обозначьте или огородите место;
- отойдите на безопасное расстояние и ожидайте спасателей.
Категорически запрещено:
- приближаться к предмету;
- касаться, поднимать, передвигать или разбирать;
- бросать, бить или извлекать из почвы;
- курить или использовать открытый огонь рядом;
- приносить найденные предметы в места, где находятся люди".
Что предшествовало:
- Ночью 19 августа Воздушные силы сообщили о взлете 2-х бортов российских Ту-95МС и вероятных пусках крылатых ракет.
- Позже ВС сообщили, что "крылатые ракеты держат курс на Кременчуг", что в Полтавской области.
- Российские войска нанесли массированный удар по Полтавской области ночью 19 августа – есть попадания и падение обломков в 2 районах, более 1,5 тысячи абонентов остались без света.