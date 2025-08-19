В Кременчуге находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет

На территории города Кременчуг в Полтавской области находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет. Они имеют серебристый цвет и похожи на мячи.

Источник: глава Кременчуга Виталий Малецкий, патрульная полиция Кременчуга

Прямая речь: "Заметив такие, не приближайтесь и не касайтесь их - они могут взорваться в любой момент! Немедленно звоните 101 или 102.

Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют серебристый цвет, похожи на мячи и могут привлекать внимание малышей".

фото: ГСЧС

Детали: В патрульной полиции Кременчуга предостерегают: обломки или подозрительные предметы могут находиться где угодно. Они остаются опасными и могут взорваться даже спустя время.

Дословно: "Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет:

немедленно позвоните по спецлинии 112;

сохраняйте спокойствие;

предупредите людей рядом и обозначьте или огородите место;

отойдите на безопасное расстояние и ожидайте спасателей.

Категорически запрещено:

приближаться к предмету;

касаться, поднимать, передвигать или разбирать;

бросать, бить или извлекать из почвы;

курить или использовать открытый огонь рядом;

приносить найденные предметы в места, где находятся люди".

