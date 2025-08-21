Удар россиян по Мукачево: 12 пострадавших
Четверг, 21 августа 2025, 07:18
12 человек пострадали в результате российского удара по городу Мукачево Закарпатской области ночью 21 августа.
Источник: Мукачевский городской совет в Facebook
Дословно власти: "В больницу Святого Мартина по состоянию на 7:00 доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще 2 пострадавших обратились самостоятельно".
Детали: Отмечается, что 5 человек находятся на стационарном лечении, еще одного пациента перевели в областную больницу.
"Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым. Состояние пациентов стабильное", – отметили в горсовете.
Предыстория:
- Ночью 21 августа Воздушные силы сообщили об атаке российских дронов и взлете МиГ-31К с аэродрома в РФ. В воздухе фиксировали скоростные цели.
- Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области. Городские власти призвали жителей плотно закрывать окна и без крайней необходимости не выходить на улицу.