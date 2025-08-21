Удар россиян по Мукачево: 12 пострадавших

12 человек пострадали в результате российского удара по городу Мукачево Закарпатской области ночью 21 августа.

Источник: Мукачевский городской совет в Facebook

Дословно власти: "В больницу Святого Мартина по состоянию на 7:00 доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще 2 пострадавших обратились самостоятельно".

Детали: Отмечается, что 5 человек находятся на стационарном лечении, еще одного пациента перевели в областную больницу.

"Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым. Состояние пациентов стабильное", – отметили в горсовете.

Предыстория:

