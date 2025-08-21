Удар РФ по американскому заводу на Закарпатье: число пострадавших возросло до 19

По уточненной информации, в результате ночной ракетной атаки РФ на американский завод Flex в Мукачево Закарпатской области пострадали 19 человек.

Источник: глава Закарпатской облгосадминистрации Мирослав Билецкий в соцсетях

Прямая речь: "Имеем уточненную информацию по пострадавшим в результате ракетного удара по Мукачевской территориальной общине (завод "Flex"). По состоянию на 12:30 зафиксировано 19 пострадавших".

Детали: По словам главы области, бригады экстренной медицинской помощи доставили 10 человек в больницу Святого Мартина в Мукачево. В оказании помощи были задействованы 16 бригад — 15 основных и одна дополнительная для психологической поддержки.

Еще девять человек обратились за медицинской помощью самостоятельно. После обследования на стационарном лечении находятся шесть пациентов — пять в больнице Святого Мартина (3 с травмами нижних конечностей и таза, 1 с тупой травмой живота, 1 с травмой и ушибом головного мозга) и один в Закарпатской областной больнице имени Новака (осколочные ранения головы, повреждение глаза и уха).

Билецкий уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому молодому из травмированных — 22 года, самому старшему — 63.

Он добавил, что на месте происшествия амбулаторную помощь оказали еще 4 людям, у которых была острая стрессовая реакция. С ними работал психолог.

В то же время в ГСЧС заявили, что количество пострадавших от этого удара составляет 16 человек. Спасатели сообщили также, что локализовали масштабный пожар площадью 7 000 кв. м, вызванный ракетным обстрелом в Мукачево.

