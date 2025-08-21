Усі розділи
Збитки на майже 26 млн: викрито зловживання на закупівлі балістичних окулярів для ЗСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 серпня 2025, 18:47
Збитки на майже 26 млн: викрито зловживання на закупівлі балістичних окулярів для ЗСУ
фото ОГП

Правоохоронці викрили злочинну схему і повідомили про підозру посадовим особам Міністерства оборони та директору підприємства, дії яких завдали збитків державі на 25,7 млн грн.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, у грудні 2024 року директор товариства, виконуючи умови укладеного договору, поставив державному підприємству Міністерства оборони 18 000 захисних балістичних окулярів-масок.

Начальник спеціалізованого підрозділу та інші службові особи Міноборони належним чином не проконтролювали якість поставленого товару. Попри те, що перші зразки товару отримали негативні заключення за результатами проведення лабораторних випробувань, вони не ініціювали проведення повторних випробувань в акредитованих лабораторіях. Натомість постачальник надав позитивні протоколи випробувань від іншої організації, а начальник спецпідрозділу Міноборони затвердив партію товару, як якісну.

Надалі товариство-постачальник передало закуплені окуляри-маски до військової частини і отримало на свій рахунок бюджетні кошти.

В результаті цієї схеми Міністерству оборони було завдано матеріальної шкоди на понад 25,7 млн грн, зазначають в ОГП.

фото дбр

Слідчі ДБР провели низку обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, вилучили документи й електронні носії з даними про закупівлі. Директора підприємства-постачальника затримали. Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, про підозру повідомлено колишньому посадовцю Центрального управління якості Міноборони, який мав контролювати якість товару, але проявив службову недбалість (ч. 4 ст. 425 КК України).

Досудове слідство триває, на даний час на причетність до вчинення злочинів перевіряються й інші службові особи Міноборони, кримінально-правова оцінка діям яких буде надана додатково.

Міноборони
