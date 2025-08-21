Все разделы
Убытки почти на 26 млн: раскрыты злоупотребления при закупке баллистических очков для ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 августа 2025, 18:47
Убытки почти на 26 млн: раскрыты злоупотребления при закупке баллистических очков для ВСУ
фото ОГП

Правоохранители раскрыли преступную схему и сообщили о подозрении должностным лицам Министерства обороны и директору предприятия, действия которых нанесли ущерб государству на 25,7 млн грн.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, в декабре 2024 года директор общества, выполняя условия заключенного договора, поставил государственному предприятию Министерства обороны 18 000 защитных баллистических очков-масок.

Начальник специализированного подразделения и другие должностные лица Минобороны надлежащим образом не проконтролировали качество поставленного товара. Несмотря на то, что первые образцы товара получили отрицательные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний, они не инициировали проведение повторных испытаний в аккредитованных лабораториях. Вместо этого поставщик предоставил положительные протоколы испытаний от другой организации, а начальник спецподразделения Минобороны утвердил партию товара как качественную.

В дальнейшем общество-поставщик передало закупленные очки-маски в воинскую часть и получило на свой счет бюджетные средства.

В результате этой схемы Министерству обороны был нанесен материальный ущерб на сумму более 25,7 млн грн, отмечают в ОГП.

фото гбр

Следователи ГБР провели ряд обысков по местам жительства и работы фигурантов, изъяли документы и электронные носители с данными о закупках. Директора предприятия-поставщика задержали. Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, о подозрении уведомлен бывший чиновник Центрального управления качества Минобороны, который должен был контролировать качество товара, но проявил служебную халатность (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Досудебное следствие продолжается, в настоящее время на причастность к совершению преступлений проверяются и другие должностные лица Минобороны, уголовно-правовая оценка действий которых будет дана дополнительно.

МинобороныкоррупцияГБРОфис генпрокурора
