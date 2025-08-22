Все разделы
Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по НПС "Унеча" в Брянской области РФ – Мадяр

Иван ДьяконовПятница, 22 августа 2025, 00:33
Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по НПС Унеча в Брянской области РФ – Мадяр

В ночь на 22 августа дроны-камикадзе 14 полка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в городе Унеча Брянской области России.

Источник: командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") в Telegram

Дословно: "На конец суток 21.08.25. НПС "УНЕЧО" – ушла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов. Жало червям доставили Птицы СБС 14 полка Сил беспилотных систем".

Детали: Командующий СБС также написал "Ruszkik haza!", что в переводе с венгерского означает "Россияне, идите домой!".

"Путешествие Птиц СБС червями НПЗ продолжается..." – подытожил Бровди.

Справочно: "ЛВДС "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба", принадлежащим холдингу АК "Транснефтепродукт" и задействованным в обеспечении ВПК страны-агрессора. Основная функция станции – транспортировка нефти трубопроводной системой, общая протяженность которой составляет около 9 тыс. км".

Предыстория:

  • Дроны-камикадзе Главного управления разведки МОУ в ночь на 13 августа атаковали очередную цель нефтегазовой инфраструктуры государства-агрессора – нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в городе Унеча Брянской области РФ.
  • В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России. В результате удара на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Читайте также: Сорвать Орбана с крючка Кремля: как заставить Венгрию отказаться от российской нефти

