Глобальна ініціатива IPC вперше підтвердила голод в місті Газа

Ініціатива ООН Інтегрована класифікація фаз продовольчої безпеки (IPC) вперше офіційно повідомила, що частина території Гази переживає голод і очікується, що він поширюватиметься.

Джерело: агенція CNN з посиланням на IPC

Дослівно агенція: "У звіті Інтегрованої класифікації фаз продовольчої безпеки (IPC) йдеться, що голод підтверджено в провінції Газа, до якої входить місто Газа, де триває нова масштабна ізраїльська наступальна операція.

У звіті також зазначено, що "недоїдання загрожує життю 132 000 дітей віком до 5 років до червня 2026 року, включаючи 41 000 важких випадків, що вдвічі перевищує показники травня".

Деталі: CNN зазначає, що протягом майже двох років війни Ізраїль періодично обмежував або повністю припиняв надходження гуманітарної допомоги до розореного анклаву.

"Деякі люди померли від недоїдання і голоду, а інші були вбиті, намагаючись отримати допомогу в пунктах розподілу, які керуються суперечливим Гуманітарним фондом Гази, підтриманим США та Ізраїлем, який був створений для заміни системи ООН, яку Ізраїль давно критикував", – йдеться в повідомленні агенції.

Водночас ізраїльське агентство Координатор урядової діяльності на територіях (COGAT), яке входить до Міністерства оборони Ізраїлю і відповідає за нагляд за цивільною політикою на Західному березі і за сприяння матеріально-технічній координації між Ізраїлем і сектором Газа, відхилило звіт IPC ще до його оприлюднення, заявивши, що він "базується на часткових, упереджених даних та поверхневій інформації, що походить від Хамасу".

COGAT заявило, що "однобічний підхід IPC повністю ігнорує значні гуманітарні зусилля, що здійснюються в Газі" та інформацію, надану його авторам Ізраїлем.

Передістрія: