Ирина БалачукПятница, 22 августа 2025, 12:58
Глобальная инициатива IPC впервые подтвердила голод в городе Газа
Фото Getty images

Инициатива ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC) впервые официально сообщила, что часть территории Газы переживает голод и ожидается, что он будет распространяться. 

Источник: агентство CNN со ссылкой на IPC

Дословно агентство: "В отчете Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) говорится, что голод подтвержден в провинции Газа, в которую входит город Газа, где продолжается новая масштабная израильская наступательная операция.

В отчете также отмечается, что "недоедание угрожает жизни 132 000 детей в возрасте до 5 лет до июня 2026 года, включая 41 000 тяжелых случаев, что вдвое превышает показатели мая".

Детали: CNN отмечает, что в течение почти двух лет войны Израиль периодически ограничивал или полностью прекращал поступление гуманитарной помощи в разоренный анклав.

"Некоторые люди умерли от недоедания и голода, а другие были убиты, пытаясь получить помощь в пунктах распределения, которые управляются противоречивым Гуманитарным фондом Газы, поддерживаемым США и Израилем, который был создан для замены системы ООН, которую Израиль давно критиковал", – говорится в сообщении агентства.

В то же время израильское агентство Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT), которое входит в Министерство обороны Израиля и отвечает за надзор за гражданской политикой на Западном берегу и за содействие материально-технической координации между Израилем и сектором Газа, отклонило отчет IPC еще до его обнародования, заявив, что он "основан на частичных, предвзятых данных и поверхностной информации, полученной от Хамаса".

COGAT заявило, что "односторонний подход IPC полностью игнорирует значительные гуманитарные усилия, предпринимаемые в Газе", и информацию, предоставленную его авторам Израилем.

Предыстория:

