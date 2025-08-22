Зеленський: Україна не має достатньо літаків F-16, щоб гарантувати безпеку в небі

Україні потрібно більше винищувачів, щоб гарантувати повітряну безпеку.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві 22 серпня, цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Говорячи про гарантії безпеки, глава держави вказав на те, що вони залежать від можливостей партнерів України та потреб її армії.

Реклама:

Пряма мова: "На одному прикладі поясню, як це непросто – коли ми говоримо з вами про літаки, F-16. Ми дуже вдячні всім партнерам за координацію і за те, що в нас є такий повітряний флот або його початок. Ми не маємо всіх літаків, які нам потрібні. Ці літаки – їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі".

Деталі: Зеленський не уточнив, скільки саме додаткових літаків потрібно. Він зазначив, що партнери України погоджуються щодо потреби в повітряному флоті, але для надання винищувачів, крім політичної волі та можливостей виробника, потрібне фінансування.

"Тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки – все непросто через такі деталі. Зрозуміло, що всі вони проговорюються, всі вони важливі", – додав він.

РЕКЛАМА:

Що передувало: В червні 2025 року в інтерв’ю "Українській правді" начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат казав, що для ефективної відсічі російській агресії Україні потрібно близько 200 літаків різних типів.

Передісторія: