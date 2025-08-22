Все разделы
Зеленский: У Украины нет достаточно самолетов F-16, чтобы гарантировать безопасность в небе

Валентина РоманенкоПятница, 22 августа 2025, 16:48
Зеленский: У Украины нет достаточно самолетов F-16, чтобы гарантировать безопасность в небе
Зеленский на фоне самолета F-16 в Дании. Фото Офиса президента

Украине нужно больше истребителей, чтобы гарантировать воздушную безопасность.

Источник: президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 22 августа, цитирует "Радио Свобода"

Детали: Говоря о гарантиях безопасности, глава государства указал на то, что они зависят от возможностей партнеров Украины и потребностей ее армии.

Прямая речь: "На одном примере объясню, как это непросто – когда мы говорим с вами о самолетах, F-16. Мы очень благодарны всем партнерам за координацию и за то, что у нас есть такой воздушный флот или его начало. У нас нет всех самолетов, которые нам нужны. Этих самолетов – их не хватит, чтобы гарантировать нам безопасность в небе".

Детали: Зеленский не уточнил, сколько именно дополнительных самолетов нужно. Он отметил, что партнеры Украины согласны с необходимостью воздушного флота, но для предоставления истребителей, кроме политической воли и возможностей производителя, нужно финансирование.

"Поэтому, когда мы говорим о гарантиях безопасности – все непросто из-за таких деталей. Понятно, что все они обсуждаются, все они важны", – добавил он.

Что предшествовало: В июне 2025 года в интервью "Украинской правде" начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат говорил, что для эффективного отпора российской агрессии Украине нужно около 200 самолетов разных типов.

Предыстория:

  • Еще до предоставления Украине истребителей F-16 полковник Игнат отмечал, что для обороны неба Украине необходимо до 200 многоцелевых самолетов.
  • Власти Украины с начала полномасштабного вторжения РФ просили Запад предоставить современные истребители F-16. В 2023 году несколько стран с согласия США приняли решение передать Киеву такие самолеты.
  • В августе 2023 года Зеленский говорил, что Украина имеет договоренности о поставке около полусотни истребителей F-16, но в целом для защиты неба нуждается в около 160 таких самолетов.
  • О прибытии первых истребителей F-16 стало известно в начале августа 2024 года.

