У Росії заявили, що понад 10 їхніх регіонів атакували 57 дронів

У російському Міноборони заявили, що за вечір суботи над регіонами РФ та акваторією Чорного моря їхня ППО нібито перехопила і знищила 57 "українських" безпілотників.

Джерело: МО РФ

Деталі: В оборонному відомстві Росії зазначили, що за московським часом із 17 до 23:30 їхня ППО нібито збила 57 "українських безпілотних літальних апаратів".

Зокрема, кажуть МО РФ, БпЛА начебто збивали у Брянській, Калузькій, Смоленській, Курській Ленінградській, Тверській, Новгородській, Орловській, Тамбовській областях. А також у Московському регіоні, Республіці Чувашія та над акваторією Чорного моря.

Що передувало: У суботу Санкт-Петербург, Ленінградська область та Москва зазнали атаки безпілотників.

У багатьох аеропортах Росії, в тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, в суботу ввечері були введені обмеження на прийом і випуск повітряних суден, три авіакомпанії повідомили про зміни в розкладі.