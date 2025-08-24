В России заявили, что более 10 их регионов атаковали 57 дронов

В российском Минобороны заявили, что за вечер субботы над регионами РФ и акваторией Черного моря их ПВО якобы перехватило и уничтожило 57 "украинских" беспилотников.

Источник: МО РФ

Детали: В оборонном ведомстве России отметили, что по московскому времени с 17 до 23:30 их ПВО якобы сбило 57 "украинских беспилотных летательных аппаратов".

В частности, говорят МО РФ, БПЛА вроде бы сбивали в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областях. А также в Московском регионе, Республике Чувашия и над акваторией Черного моря.

Что предшествовало: В субботу Санкт-Петербург, Ленинградская область и Москва подверглись атаке беспилотников.

Во многих аэропортах России, в том числе в Москве и Петербурге, в субботу вечером были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, три авиакомпании корректируют расписание.