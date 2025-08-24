Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заявили, что более 10 их регионов атаковали 57 дронов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 00:40
В России заявили, что более 10 их регионов атаковали 57 дронов
иллюстративное фото из российских соцсетей

В российском Минобороны заявили, что за вечер субботы над регионами РФ и акваторией Черного моря их ПВО якобы перехватило и уничтожило 57 "украинских" беспилотников.

Источник: МО РФ

Детали: В оборонном ведомстве России отметили, что по московскому времени с 17 до 23:30 их ПВО якобы сбило 57 "украинских беспилотных летательных аппаратов".

Реклама:

В частности, говорят МО РФ, БПЛА вроде бы сбивали в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областях. А также в Московском регионе, Республике Чувашия и над акваторией Черного моря.

Что предшествовало: В субботу Санкт-Петербург, Ленинградская область и Москва подверглись атаке беспилотников.

Во многих аэропортах России, в том числе в Москве и Петербурге, в субботу вечером были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, три авиакомпании корректируют расписание.

Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Пентагон месяцами блокирует дальнобойные удары Украины по территории России – WSJ
Мерц о прогрессе урегулирования в Украине: Мы прошли 200 метров из 10 километров
видеоВСУ подняли сине-желтые флаги на этнических украинских землях в Курской области
Лузан выиграла второе золото за день на чемпионате мира по гребле
видеоРазведчики и ВСУ сорвали попытку наступления россиян на Донетчине, РДК взял в плен 16 оккупантов
Подавляющее большинство украинцев общаются дома на государственном языке – опрос
Все новости...
Росcия
Во многих аэропортах России вводят ограничения, авиакомпании меняют расписание
Дроны атаковали Санкт-Петербург и Москву
В Армении на протесте требовали вывода россиян с военной базы
Последние новости
05:46
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM – СМИ
04:56
фотоЗдание Евросовета подсветили сине-желтыми цветами
04:31
Принцессы, оркестры и библиотеки на курортах. Как отдыхали на Галичине 150 лет назад
03:34
ОбновленоВ Сумах были слышны взрывы, район атакуют вражеские БпЛА
03:18
DeepState: Силы Обороны отбросили врага возле Андреевки Сумской области
02:30
видеоУкраинские морпехи установили флаг Украины на оккупированной Херсонщине
01:52
Сентябрьская лихорадка: подборка текстов для родителей, чтобы подготовиться к учебному году
01:38
Пентагон месяцами блокирует дальнобойные удары Украины по территории России – WSJ
00:40
В России заявили, что более 10 их регионов атаковали 57 дронов
00:27
Два украинских велосипедиста выступят на молодежной версии Тур де Франс
Все новости...
Реклама:
Реклама: