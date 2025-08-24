Усі розділи
На День Незалежності Україна провела з РФ обмін полоненими

Ольга Кацімон, Роман ПетренкоНеділя, 24 серпня 2025, 16:40
На День Незалежності Україна провела з РФ обмін полоненими
Фото: ОП

У День Незалежності відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. 

Джерела: повідомлення президента Володимира Зеленського, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Згідно з домовленостями у Стамбулі, додому повернулися українські військові, а також у рамках 68-го обміну визволили восьмеро цивільних громадян. Більшість із них перебували у полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених воїнів — представники практично всіх сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, територіальної оборони, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Всі вони належать до рядового та сержантського складу, більшість перебували у ворожому полоні понад три роки.

 

Військові, які повернулися додому, брали участь в обороні Маріуполя, ЧАЕС, а також воювали на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, миколаївському, київському та сумському напрямках.

 

З полону повернулися двоє українських журналістів - Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, яких російські окупанти незаконно утримували з 2022 та 2023 років.

Також серед визволених цивільних - медик батальйону "Госпітальєри" Сергій Ковальов, який рятував життя захисників та мирних жителів під час облоги "Азовсталі", а також колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, що відмовився співпрацювати з окупантами.

 

Влада України подякувала Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації повернення цивільних заручників.

Що цьому передувало: 

  • Раніше стало відомо, що з російського полону звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого викрали окупанти у квітні 2022 року.
  • 24 липня на переговорах у Стамбулі керівники української та російської делегацій заявили про домовленість обміняти ще понад 1200 військовополонених з кожного боку.

