В День Независимости Украина провела с РФ обмен пленными

Ольга Кацимон, Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 16:40
Фото: ОП

В День Независимости состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Источники: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сообщение президента Зеленского

Детали: Согласно договорённостям в Стамбуле, домой вернулись украинские военные. Среди освобождённых воинов - представители практически всех сил обороны: десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, территориальной обороны, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Все они относятся к рядовому и сержантскому составу.

Также в рамках 68-го обмена были освобождены восемь гражданских лиц. Большинство из освобождённых находились в плену ещё с 2022 года.

 

Военные, которые вернулись домой, участвовали в обороне Мариуполя, ЧАЭС, а также воевали на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, николаевском, киевском и сумском направлениях.

Из плена вернулись двое украинских журналистов – Дмитрий Хилюк и Марк Калюш, которых российские оккупанты незаконно удерживали с 2022 и 2023 годов.

Также среди освобожденных гражданских – медик батальона "Госпитальеры" Сергей Ковалёв, который спасал жизни защитников и мирных жителей во время осады "Азовстали", а также бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, отказавшийся сотрудничать с оккупантами.

 

Власти Украины поблагодарили Объединённые Арабские Эмираты за помощь в организации возвращения гражданских заложников.

Что этому предшествовало:

  • Ранее стало известно, что из российского плена освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, которого оккупанты похитили в апреле 2022 года.
  • 24 июля руководители украинской и российской делегаций на переговорах в Стамбуле заявили о договоренности обменять еще более 1200 военнопленных с каждой стороны.

