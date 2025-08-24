Зеленський нагородив сенаторів США, які ініціювали санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого I ступеня американських сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля.

Джерело: указ глави держави, передає "Європейська правда"

Деталі: Грем і Блументаль є ініціаторами нового санкційного законодавства у Конгресі, що передбачає запровадження великих тарифів проти держав, які торгують із Росією. Наразі його ухвалення поставлене на паузу.

Реклама:

Також Зеленський вирішив нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня американського сенатора Грасслі Чарльза Ернеста, конгресвумен Сполучених Штатів Америки Марсі Каптур, конгресмена Квіглі Майкла Брюса, конгресмена Майкла Маккола, конгресмена Фіцпатріка Браяна Кевіна.

Окрім того, відзнакою президента України – Хрестом Івана Мазепи нагородили конгресмена США Джо Вілсона.

Що цьому передувало:

РЕКЛАМА: