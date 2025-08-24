Зеленский наградил сенаторов США, которые инициировали санкции против РФ
Президент Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого I степени американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля.
Источник: указ главы государства, передаёт "Европейская правда"
Детали: Грэм и Блументаль являются инициаторами нового санкционного законодательства в Конгрессе, которое предусматривает введение крупных тарифов против государств, торгующих с Россией. На данный момент его принятие поставлено на паузу.
Также Зеленский решил наградить орденом "За заслуги" II степени американского сенатора Чарльза Эрнеста Грассли, конгрессвумен США Марси Каптур, конгрессмена Майкла Брюса Квигли, конгрессмена Майкла Маккола и конгрессмена Брайана Кевина Фицпатрика.
Кроме того, наградой президента Украины – Крестом Ивана Мазепы – был отмечен конгрессмен США Джо Уилсон.
Что этому предшествовало:
- Президент Зеленский 24 августа наградил спецпосланника президента США Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени.
- Зеленский также 24 августа присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову.