Сибіга відповів главі МЗС Угорщини: "Не треба вказувати українському президенту, що йому робити"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на слова очільника угорського МЗС Петера Сіярто, який закликав президента Володимира Зеленського "припинити погрози Угорщині" у зв’язку з ситуацією навколо нафтопроводу "Дружба".

Джерело: Сибіга в соцмережі Х

Пряма мова: "Я відповім на угорський манер.

Не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини.

Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках. Диверсифікуйтесь і станьте незалежними від Росії, як решта Європи".

