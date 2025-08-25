Усі розділи
Сибіга відповів главі МЗС Угорщини: "Не треба вказувати українському президенту, що йому робити"

Іван Д'яконовПонеділок, 25 серпня 2025, 00:13
Сибіга відповів главі МЗС Угорщини: Не треба вказувати українському президенту, що йому робити
Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на слова очільника угорського МЗС Петера Сіярто, який закликав президента Володимира Зеленського "припинити погрози Угорщині" у зв’язку з ситуацією навколо нафтопроводу "Дружба".

Джерело: Сибіга в соцмережі Х

Пряма мова: "Я відповім на угорський манер.

Не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини.

Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках. Диверсифікуйтесь і станьте незалежними від Росії, як решта Європи".

Передісторія: 

  • 21 серпня президент Зеленський заявив, що звертався до американського президента Дональда Трампа з проханням вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той не блокував вступ України до Європейського Союзу.
  • 22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.
  • Окремо міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.
  • 24 серпня Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав президента України Володимира Зеленського "припинити погрози Угорщині" після його натяку щодо зв'язку між ударами по нафтопроводу "Дружба" і позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.

МЗСУгорщинанафта
