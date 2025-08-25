Сибига ответил главе МИД Венгрии: "Не нужно указывать украинскому президенту, что ему делать"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на слова главы венгерского МИД Петера Сийярто, который призвал президента Владимира Зеленского "прекратить угрозы Венгрии" в связи с ситуацией вокруг нефтепровода "Дружба".

Источник: Сибига в соцсети Х

Прямая речь: "Я отвечу по-венгерски.

Не надо указывать украинскому президенту, что ему делать, что говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии.

Энергетическая безопасность Венгрии в ваших собственных руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как остальная Европа".

Предыстория:

