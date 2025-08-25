Сибига ответил главе МИД Венгрии: "Не нужно указывать украинскому президенту, что ему делать"
Понедельник, 25 августа 2025, 00:13
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на слова главы венгерского МИД Петера Сийярто, который призвал президента Владимира Зеленского "прекратить угрозы Венгрии" в связи с ситуацией вокруг нефтепровода "Дружба".
Источник: Сибига в соцсети Х
Прямая речь: "Я отвечу по-венгерски.
Не надо указывать украинскому президенту, что ему делать, что говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии.
Энергетическая безопасность Венгрии в ваших собственных руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как остальная Европа".
Предыстория:
- 21 августа президент Зеленский заявил, что обращался к своему американскому визави Дональду Трампу с просьбой повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.
- 22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже в третий раз за короткое время подвергся атаке".
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.
- Отдельно министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.
- 24 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал президента Украины Владимира Зеленского "прекратить угрозы Венгрии" после его намека на связь между ударами по нефтепроводу "Дружба" и позицией Венгрии по вступлению Украины в ЕС.