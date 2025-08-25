Росіян привітали з Днем незалежності України роликом про справжні втрати армії РФ – джерело

Увечері 24 серпня на російському телебаченні в кількох регіонах РФ було продемонстровано відеоролик про справжні втрати армії РФ у війні проти України та інші "здобутки" держави-агресора.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Головному управлінні розвідки МОУ

Деталі: За словами джерела, місцевим кіберпартизанам вдалося "хакнути" російського провайдера "№3" і вивести на телеекрани росіян "несанкціоноване" відео про реальні результати війни Росії проти України відразу на 116 телеканалах.

На День незалежності України кіберпартизани показали російським телеглядачам правду про «сво»... pic.twitter.com/HU4sBd0Igb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 25, 2025

Крім того, кіберактивістам вдалося заблокувати доступ адміністраторів провайдера до серверів, аби тим було складніше перервати трансляцію "партизанського" відео.

Зазначається, що в результаті щонайменше 50 тисяч абонентів із Москви та інших регіонів Росії понад три години поспіль споглядали вибухи російських НПЗ та безкраї краєвиди поховань російських солдатів у вечірній прайм-тайм на власних телеекранах.

Для тих, хто не користується цифровим телебаченням, трансляція ролику додатково була забезпечена через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також на інших кабельних мережах, запевнив співрозмовник УП.

Нагадаємо: У Росії загострюється паливна криза: регіони один за одним запроваджують обмеження на продаж бензину, а влада змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі.

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по нафтопереробній галузі та інших об'єктах російського оборонного комплексу, який забезпечує армію держави-агресора.