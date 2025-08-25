Усі розділи
Росіян привітали з Днем незалежності України роликом про справжні втрати армії РФ – джерело

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 серпня 2025, 11:31
Росіян привітали з Днем незалежності України роликом про справжні втрати армії РФ – джерело
скриншот відео, наданого УП

Увечері 24 серпня на російському телебаченні в кількох регіонах РФ було продемонстровано відеоролик про справжні втрати армії РФ у війні проти України та інші "здобутки" держави-агресора.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Головному управлінні розвідки МОУ

Деталі: За словами джерела, місцевим кіберпартизанам вдалося "хакнути" російського провайдера "№3" і вивести на телеекрани росіян "несанкціоноване" відео про реальні результати війни Росії проти України відразу на 116 телеканалах.

Крім того, кіберактивістам вдалося заблокувати доступ адміністраторів провайдера до серверів, аби тим було складніше перервати трансляцію "партизанського" відео.

Зазначається, що в результаті щонайменше 50 тисяч абонентів із Москви та інших регіонів Росії понад три години поспіль споглядали вибухи російських НПЗ та безкраї краєвиди поховань російських солдатів у вечірній прайм-тайм на власних телеекранах.

Для тих, хто не користується цифровим телебаченням, трансляція ролику додатково була забезпечена через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також на інших кабельних мережах, запевнив співрозмовник УП.

Нагадаємо: У Росії загострюється паливна криза: регіони один за одним запроваджують обмеження на продаж бензину, а влада змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі.

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по нафтопереробній галузі та інших об'єктах російського оборонного комплексу, який забезпечує армію держави-агресора.

