Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россиян поздравили с Днем независимости Украины роликом о реальных потерях армии РФ – источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 августа 2025, 11:31
Россиян поздравили с Днем независимости Украины роликом о реальных потерях армии РФ – источник
скриншот видео, предоставленного УП

Вечером 24 августа на российском телевидении в нескольких регионах РФ был показан видеоролик о реальных потерях армии РФ в войне против Украины и других "достижениях" государства-агрессора.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Главном управлении разведки МОУ

Детали: По словам источника, местным киберпартизанам удалось "взломать" российского провайдера "№3" и вывести на телеэкраны россиян "несанкционированное" видео о реальных результатах войны России против Украины сразу на 116 телеканалах.

Реклама:

Кроме того, киберактивистам удалось заблокировать доступ администраторов провайдера к серверам, чтобы им было сложнее прервать трансляцию "партизанского" видео.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что в результате не менее 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов России более трех часов подряд наблюдали взрывы российских НПЗ и бескрайние пейзажи захоронений российских солдат в вечерний прайм-тайм на своих телеэкранах.

Для тех, кто не пользуется цифровым телевидением, трансляция ролика дополнительно была обеспечена через приложения сервисов Apple Store, Google Play и Smart TV, а также на других кабельных сетях, заверил собеседник УП.

Напомним: В России обостряется топливный кризис: регионы один за другим вводят ограничения на продажу бензина, а власти вынуждены срочно закупать топливо в Беларуси.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающей отрасли и другим объектам российского оборонного комплекса, который обеспечивает армию государства-агрессора.

хакерыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
документСотрудники НАБУ призвали суд рассматривать дело Магамедрасулова в открытом режиме
Россия атаковала Украину 104-мя дронами, 76 из них обезвредили
В Киевской области 7-летний мальчик застрелил соседскую девочку из отцовского ружья – полиция
МИД Франции вызвал посла США из-за "неприемлемых" обвинений в антисемитизме
Сибига ответил главе МИД Венгрии: "Не нужно указывать украинскому президенту, что ему делать"
Глава МИД Венгрии возмутился заявлением Зеленского о "Дружбе"
Все новости...
хакеры
В США предупредили о российских хакерских атаках на критическую инфраструктуру страны
Российские хакеры причастны к масштабному взлому судебной системы США — СМИ
США конфисковали у российских хакеров серверы и $1 млн в биткоинах
Последние новости
12:27
DOU: Почти 50% айтишников думают о выезде из Украины
12:12
Россия "открыла" Мариуполь и Бердянск для иностранных судов
12:03
Сибига отрезал Лаврову: Абсурдно слушать о легитимности от человека, который не имеет никакой легитимности
12:00
Китай купил два нефтяных месторождения у подсанкционной Венесуэлы
11:58
документСотрудники НАБУ призвали суд рассматривать дело Магамедрасулова в открытом режиме
11:40
Мягкое наказание не сдерживает нарушителей границы: в ГПСУ рассказали о рекордсменах-рецидивистах
11:37
TikTok увольняет сотни модераторов из-за внедрения ИИ
11:31
видеоРоссиян поздравили с Днем независимости Украины роликом о реальных потерях армии РФ – источник
11:31
Украина будет производить дальнобойные беспилотники совместно с Литвой
11:30
"Если согласимся на билингвизм – это будет начало конца нашей борьбы за достоинство": языковая омбудсменка
Все новости...
Реклама:
Реклама: