Россиян поздравили с Днем независимости Украины роликом о реальных потерях армии РФ – источник

Вечером 24 августа на российском телевидении в нескольких регионах РФ был показан видеоролик о реальных потерях армии РФ в войне против Украины и других "достижениях" государства-агрессора.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Главном управлении разведки МОУ

Детали: По словам источника, местным киберпартизанам удалось "взломать" российского провайдера "№3" и вывести на телеэкраны россиян "несанкционированное" видео о реальных результатах войны России против Украины сразу на 116 телеканалах.

На День незалежності України кіберпартизани показали російським телеглядачам правду про «сво»...

Кроме того, киберактивистам удалось заблокировать доступ администраторов провайдера к серверам, чтобы им было сложнее прервать трансляцию "партизанского" видео.

Отмечается, что в результате не менее 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов России более трех часов подряд наблюдали взрывы российских НПЗ и бескрайние пейзажи захоронений российских солдат в вечерний прайм-тайм на своих телеэкранах.

Для тех, кто не пользуется цифровым телевидением, трансляция ролика дополнительно была обеспечена через приложения сервисов Apple Store, Google Play и Smart TV, а также на других кабельных сетях, заверил собеседник УП.

