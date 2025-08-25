Трамп пообіцяв "рішучі заходи" і "наслідки" для РФ, якщо не буде мирної угоди за два тижні

Президент США Дональд Трамп у понеділок у Білому домі заявив, що для Росії "можуть бути дуже серйозні наслідки" і він "вживе рішучих заходів" якщо протягом наступних двох тижнів не буде укладено угоду про припинення бойових дій.

Джерело: CNN

Пряма мова Трампа: "Це може мати дуже серйозні наслідки (для РФ – ред.), але подивимося, що буде далі. Можливо, наслідки будуть дуже серйозними, тому що це те, що має закінчитися".

Реклама:

Деталі: За словами президента США, він спостерігатиме за ситуацією протягом тижня-двох, і після цього "втрутиться дуже рішуче". "І ми або домовимося, або ні", - зазначив Трамп.

Передісторія: