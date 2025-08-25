Трамп пообещал "решительные меры" и "последствия" для РФ, если не будет мирного соглашения через две недели
Понедельник, 25 августа 2025, 21:15
Президент США Дональд Трамп в понедельник в Белом доме заявил, что для России "могут быть очень серьезные последствия" и он "примет решительные меры", если в течение следующих двух недель не будет заключено соглашение о прекращении боевых действий.
Источник: CNN
Прямая речь Трампа: "Это может иметь очень серьезные последствия (для РФ – ред.), но посмотрим, что будет дальше. Возможно, последствия будут очень серьезными, потому что это то, что должно закончиться".
Детали: По словам президента США, он будет наблюдать за ситуацией в течение недели-двух, и после этого "вмешается очень решительно". "И мы либо договоримся, либо нет", — отметил Трамп.
Предыстория:
- По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине право организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.
- Ранее в четверг президент США резко раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он не дал разрешения Украине атаковать Россию, лишив Киев шанса выиграть войну.
- 21 августа Трамп уже заявлял, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".